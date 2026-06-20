Maroko srušio Škotsku najbržim golom Svjetskog prvenstva

U dvoboju 2. kola skupine C na Svjetskom nogometnom prvenstvu Maroko je u Bostonu svladao Škotsku sa 1-0 (1-0).

Maroko je do prednosti stigao u samom otvaranju susreta, u 2. minuti zabio je Ismael Saibari.

Kako je nakon prvog nastupa Škotska imala tri boda zahvaljujući minimalnoj pobjedi protiv Haitija, dok je Maroko bio na jednom bodu osvojenom remijem protiv Brazila, očekivalo se kako će Maroko biti ta reprezentacija koja će više tražiti pobjedu, dok je Škotska u susret ušla s planom da prvenstveno očuva vlastitu mrežu.

No, nakon samo 71 sekunde škotski je plan pao u vodu. Brahim Diaz je poslao okomitu loptu prema Saibariju koji je pobjegao svom čuvaru Hanleyu, a onda i smireno svladao Gunna te doveo Maroko u vodstvo. Bio je to najbrži pogodak u dosadašnjem dijelu Svjetskog prvenstva,

I nakon postignutog pogotka Maroko je nastavio dominirati travnjakom, nakon prvih pola sata imao je gotovo 70 posto vremena loptu u svom posjedu no nije mogao povećati prednost. Odličnu prigodu za 2-0 u 36. minuti imao El Khannouss, ali je iz povoljne situacije pucao visoko preko gola.

Škotska se probudila u završnici prvog poluvremena kada je u nekoliko navrata ušla u kazneni prostor suparnika, najbliže golu bila je u prvoj minuti nadoknade, ali ubačaj Robertsona pokazao se prejakim za McGinna koji se iskrao na drugoj vratnici.

Početak drugog poluvremena donio je nove prilile za Maroko, ali udaraca Saibarija iz 50. minute je nakon bloka Hendryja završio na gredi, dok je šut glavom El Khannoussa nakon kornera u 52. minuti zaustavio Gunn.

Škotski izbornik Clarke pokušao je sredinom drugog poluvremena s novim napadačkim rješenjima, na teren je poslao Gannon-Doaka, Dykesa i McLeana, to je rezultiralo većim posjedom lopte, no prvu pravu prijetnju za marokanski gol stvorili su u 84. minuti kada je udarac McTominaya s desnog krila Riad blokirao pa je lopta završila u korneru. Nakon ubačaja Dykes je glavom promašio vrata.

Maroko je u sudačkoj nadoknadi mogao do uvjerljvije pobjede jer se Škotska morala potpuno otvoriti, ali Talbi i Amaimouni nisu bili precizni.