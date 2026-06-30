Maroko i Nizozemska pucali su najlošije penale u povijesti: Ovo se nikad nije dogodilo

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(AP Photo/Ricardo Mazalan)

Ludu utakmicu odigrali su u noći s ponedjeljka na utoraka Maroko i Nizozemska. Bio je to okršaj nokaut-faze Svjetskog prvenstava gdje je nakon 90 minuta vodila Nizozemska da bi se Maroko golom Isse Diopa dovukao do produžetaka, a potom i do penala. Tamo je afrička država i slavila na kraju u penalima koje bi mnogi mogli nazvati najlošijim u povijesti svjetskih prvenstava.

Naime, u tom susretu čak četiri puta su igrači promašili pogoditi željenu metu, odnosno prostor omeđen dvjema stativama i jednom gredom. Sve je započeo Neil El Aynaoui koji je zatresao gredu u prvoj seriji.

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Uslijedio je zatim pokušaj Justina Kluiverta koji je pogodio vratnicu da bi u četvrtoj seriji Quinten Timber, brat blizanac zvijezde Arsenala Jurriena, promašio cijela vrata koja je čuvao Yassine Bounou.

Neprecizan je bio i kapetan Maroka Achraf Hakimi koji je također zatresao vratnicu i zaključio niz promašaja cijelog gola. Nakon njega još je Crysencio Summerville bio neuspješan, ali njemu Bounou obranio pokušaj koji je išao u okvir.

Ova serija penala je i povijesna jer se nikad u povijesti svjetskih prvenstava nije dogodilo da igrači obje reprezentacije promaše okvir gola (iako je protivno logici, vratnica i greda ne računa se kao okvir gola) četiri puta. Tako bi mnogi ovo raspucavanje s razlogom mogli smatrati najlošijim u povijesti.

Maroko će za prolazak u drugo uzastopno četvrtfinale igrati protiv domaćina Kanade, ali neće igrati na kanadskom teritoriju nego u Houstonu.