Marić o odlukama VAR-a: ‘Hrvatska se može osjećati oštećeno’

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Nova TV

Rasprave o kontroverznom ispadanju Hrvatske sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala ne jenjavaju, a u središtu pozornosti i dalje su sudačke odluke koje su Vatrene poslale kući.

Gostujući u emisiji HRT-a, sudački ekspert Bruno Marić ponudio je oštru i detaljnu analizu dvaju ključnih trenutaka koji su prelomili utakmicu – jedanaesterca za Portugal i poništenog pogotka Joška Gvardiola.

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“Emocije su prisutne kod svakoga tko je gledao utakmicu, ali dojam je gorak. Ne bih išao u teorije zavjere, ali neke stvari moramo jasno reći”, započeo je Marić u uvodu svoje analize.

Prva sporna situacija bio je kazneni udarac dosuđen za Portugal nakon duela u kojem je sudjelovao Nikola Vlašić. Marić smatra kako je VAR grubo prekršio protokol jer intenzitet kontakta nije bio dovoljan za najstrožu kaznu.

“Slušao sam danas Vlašićevu izjavu, drago mi je da je to rekao, cuz upravo to želim reći. Analizirajući kriterij za penal kod konfrontacija u šesnaestercu nakon prekida, on nije bio u skladu s odlukom suca. Sudac odluku nije donio na terenu, smatrao je da to nije kazneni udarac. Nikako se ne mogu pomiriti s time da VAR u toj situaciji reagira”, oštar je bio Marić, povukavši paralelu s drugim utakmicama na Mundijalu: “Imali smo Senegal – Belgija i napadačko guranje, gdje su rekli da nije dovoljan intenzitet, da je u duhu nogometa to nekažnjivo, ali ovdje nije bilo tako.”

Na pitanje Tomislava Ivkovića je li sudac uopće obavezan slušati upute iz tehnološke sobe, Marić pojašnjava težinu pritiska pod kojim se arbitri nalaze na terenu.

“Uvijek sudac donosi odluku, ali kad je pozvan na VAR snimku i kad mu puste one snimke, lako je sad biti pametan ovako, ali njemu je u toj situaciji jako teško donijeti suprotnu odluku od onoga što mu sugerira VAR soba. Nije bilo potrebe da VAR soba zove suca.”

Ipak, najveći gnjev navijača i javnosti izazvao je poništeni izjednačujući pogodak Joška Gvardiola u dubokoj nadoknadi. Odluka o zaleđu donesena je isključivo na temelju čipa ugrađenog u loptu, koji je navodno registrirao minimalan dodir Matanovićeve kose, što Marić smatra iznimno problematičnim presedanom jer ne postoji vizualni dokaz.

“Ova odluka donesena je na temelju tehnologije. Nije bitno što mi govorimo, no slušamo glasne primjedbe onih koji nisu iz Hrvatske, a imaju ugled u svjetskom nogometu. Tehnologija je odlična stvar, u nekim situacijama je taj čip bio vrlo koristan. No volio bih da u budućnosti, kad nema jasne snimke i dokaza da je igrač igrao, onda se to ne smije dosuditi.”

Za kraj, Marić je istaknuo opasan apsurd modernog nogometa u kojem signal iz lopte ima veću težinu od onoga što može potvrditi čak 48 stadionskih kamera visoke rezolucije.

“Odluka je, s obzirom na tehnologiju, donesena u skladu s uputama FIFA-e, no brundanje bivših nogometaša će možda FIFA-u natjerati da razmisli o tome, da moramo imati jasan dokaz. Nijedna kamera, a ima ih 48, nije pokazala egzaktno da se radi o tome. Na temelju čega je promijenjena odluka? Odluka je promijenjena na temelju signala, koji je možda bio pokvaren. To je problem, ali odluka suca mora biti temeljena na dokazu, prilikom ovakvih fundamentalnih odluka volio bih jasan dokaz, da nemamo teorije zavjere.”

Za kraj ga je voditelj Marko Šapit upitao može li se Hrvatska osjećati zakinutom, na što je bivši sudac odgovorio:

“Da, Hrvatska se može osjećati oštećeno.”