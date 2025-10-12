Marco Pašalić: ‘Fruk mi je dužan piće’

Podijeli :

Vlado Kos CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija obavila je formalnost u Varaždinu te je u šestom nastupu skupine L kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine upisala petu pobjedu, svladala je Gibraltar s 3-0 (1-0). Pred kamere Nove TV nakon utakmice stao je Marco Pašalić, jedan od najboljih pojedinaca susreta.

“Mislim da možemo reći da idemo na SP, iako ne volim najavljivati takve stvari dok nije 100 posto sigurno. Odigrali smo top utakmicu iako je bilo malo teško, ne treba podcijeniti Gibraltar. Kapa dolje svima na dobroj utakmici.

Bitno je da budemo zahvalni na prilici, uigrali smo se relativno brzo. Imali smo prilike koje nismo iskoristili, a onda se otopio led kad je Fruk zabio gol i od tada je sve bilo lakše. Sretan sam što sam dobio priliku i drago mi je da sam dobro odigrao, bitno je da pomognem momčadi na bilo koji mogući način.

Igrao sam desnog beka, svejedno mi je gdje igram i bitno mi je da mogu pomoći momčadi, trebam dati sve od sebe i odraditi posao kako treba. Fruk mi je dužan piće nakon ove asistencije, ha, ha. Sretan sam jer je zabio prvi gol za reprezentaciju. Žao mi je što nisu ušle one dvije prilike, ali je najbitnije da smo pobijedili.”