Manuel Neuer se drugi put umirovio od reprezentacije

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Njemačka je u ponedjeljak navečer u šesnaestini finala izgubila od Paragvaja nakon raspucavanja jedanaesteraca te je tako još jednom doživjela razočaranje na najvećoj svjetskoj smotri.

Julian Nagelsmann, izbornik Njemačke, je za ovo prvenstvo iz mirovine izvukao Manuela Neuera te ga je koristio u svim utakmicama na ovom prvenstvu. To nije polučilo prave rezultate jer Njemačka ponovno nije uspjela sačuvati mrežu, već 10. put u nizu na svjetskim prvenstvima.

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Očekivalo se ipak da će Paragvaj pasti, no to se nije dogodilo što je donijelo i novu reakciju legendarnog golmana. Neuer se od Elfa prvi put oprostio nakon poraza od Španjolske na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, a sada je došao trenutak i za drugi oproštaj.

Bilo je jasno da je 40-godišnjem vrataru ovo posljednje reprezentativno natjecanje, a to je dobilo potvrdu dan nakon poraza:

“Gorak je osjećaj ovako se oprostiti od reprezentacije.”

Neuer je za Njemačku odigrao 128 utakmica te se nalazi na petom mjestu vječne ljestvice. Mogao je do kraja prvenstva skočiti do treće pozicije koju drži Thomas Muller sa 131 nastupom, no Elf je neočekivano ispao i prilika za to je propala.

Od nogometa neće još oprostiti jer je produžio ugovor s Bayernom do 2027. godine.