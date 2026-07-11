Man. United i Buffon brane Lammensa: ‘Tako vratari rastu’

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AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Rezervni vratar belgijske reprezentacije i Manchester Uniteda, Senne Lammens, prolazi kroz najteže razdoblje u svojoj karijeri.

Podsjetimo, Lammens je u 71. minuti četvrtfinalnog ogleda između Belgije i Španjolske na Svjetskom prvenstvu zamijenio ozlijeđenog Thibauta Courtoisa, da bi u 88. minuti napravio kardinalnu pogrešku koju je kaznio Mikel Merino i postigao pogodak za konačnih 2:1 i plasman Furije u polufinale.

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Mladi 24-godišnji čuvar mreže bio je neutješan nakon utakmice, a dan kasnije javnu podršku pružio mu je njegov klub, Manchester United.

“Belgijsko putovanje na Svjetskom prvenstvu završilo je u četvrtfinalu. Izdrži, Senne. Svi smo uz tebe”, poručili su s Old Trafforda putem društvenih mreža.

Podršku Belgijancu pružio je i jedan od najvećih vratara svih vremena, Gianluigi Buffon. Na pitanje novinara je li Lammens morao bolje reagirati kod odlučujućeg pogotka, legendarni Italijan je ponudio duboku analizu:

“Od nas vratara uvijek se očekuje da obranimo takve udarce, pa je prirodno misliti da je mogao bolje. Ali nogomet nije tako jednostavan da biste pogledali jednu snimku i rekli: ‘Trebao je uhvatiti tu loptu.’

Pogledajmo širu sliku. Senne nije odigrao ni minutu na ovom Svjetskom prvenstvu, a odjednom je ubačen u vatru da zamijeni Thibauta Courtoisa, vjerojatno najboljeg vratara na svijetu, i to u najvećoj utakmici Belgije na turniru. To je strahovit pritisak i golema odgovornost. Vratarima je potreban ritam, samopouzdanje, oštrina i kontinuitet, a te stvari ne dolaze od sjedenja na klupi, već od redovnog igranja.”

Buffon je stao u zaštitu mladog kolege i dodao kako u njemu i dalje vidi golem potencijal:

“Da, bit će razočaran odbijenom loptom jer svaki vratar želi ukrotiti takav udarac. Ali tamo nisam vidio vratara kojem nedostaje kvalitete. Vidio sam mladog dečka kako se pod nevjerojatnim pritiskom nosi s jednom od najtežih mogućih situacija u nogometu. Ovakvi trenuci bole, ali upravo tako vratari rastu. Svaki veliki vratar u povijesti radio je pogreške. Ključno je učiš li iz njih i vraćaš li se na teren još jači.”

Španjolska se tako plasirala u polufinale Svjetskog prvenstva gdje je čeka spektakl protiv Francuske, koja je ranije eliminirala Maroko (2:0). Taj je polufinalni susret na rasporedu 14. srpnja.