Lukavi kapetan Škotske odmah u prvoj utakmici na SP-u izigrao Fifino novo pravilo

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AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Kako bi se ubrzao ritam utakmice i stalo na kraj krađi vremena, Fifa je za ovo Svjetsko prvenstvo pripremila nova pravila, među kojima se najviše ističe vidljivo odbrojavanje od pet sekundi za izvođenje auta i gol-auta.

Ali, novo pravilo nije dugo izdržalo bez da ga netko ne izigra, a led je probio škotski kapetan Andrew Robertson već na utakmici protiv Haitija.

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Robertson je uočio očitu rupu u ‘sustavu’: odbrojavanje počinje tek onog trenutka kada igrač uzme loptu u ruke. Umjesto da požuri, on je prvo polako rukama raspoređivao suigrače po terenu, a tek kada su svi bili na mjestu, podigao je loptu i pokrenuo famoznih pet sekundi.

Time je kupio dragocjeno vrijeme, a da tehnički nije prekršio stroge propise prema kojima se neizvođenje auta kažnjava gubitkom posjeda, dok se kod gol-auta suparniku dodjeljuje korner.

Ovaj je potez podijelio navijače na društvenim mrežama – jedni hvale njegovu snalažljivost, dok drugi ističu kako je Fifino novo pravilo postalo besmisleno u rekordnom roku.