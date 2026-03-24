Lukaku propušta okupljanje Belgije u SAD-u

Podijeli :

(AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) via Guliver Image

Vodeći strijelac belgijske nogometne reprezentacije Romelu Lukaku (32) propustit će pripremne utakmice "Crvenih vragova" protiv SAD i Meksika.

Belgija će u subotu igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u Atlanti, a tri dana kasnije slijedi ogled protiv Meksika u Chicagu.

Lukaku se ove sezone borio s ozljedama i rijetko je igrao za svoj klub Napoli, stoga je odlučio ostati kod kuće kako bi se što bolje pripremio za završnicu sezone.

“Romelu je odlučio iskoristiti ovo razdoblje za trening kako bi dodatno optimizirao svoju fizičku kondiciju,” objavio je Belgijski nogometni savez u svom priopćenju za javnost.

Njegova posljednja utakmica za reprezentaciju bila je pobjeda od 4:3 nad Walesom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Bruxellesu u lipnju, u kojoj je postigao gol. Potom je popustio sljedećih šest reprezentativnih utakmica Belgije.

Lukaku je u 124 nastupa za reprezentaciju zabio rekordnih 89 golova.

Belgija će na Svjetskom prvenstvu u igrati u skupini G zajedno s reprezentacijama Egipta, Irana i Novog Zelanda.