Luis Diaz vodio Kolumbijce do pobjede protiv izabranika Fabija Cannavara

Utakmicom u Mexico Cityju, u kojoj je Kolumbija s 3:1 pobijedila Uzbekistan, zaključeno je prvo kolo grupne faze Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Daniel Munoz je na asistenciju Luisa Diaza doveo Kolumbiju u vodstvo u 40. minuti. Uzbekistan je izjednačio golom Abbosbeka Fajzullaeva u 60. minuti. Luis Diaz je golom u 65. minuti ponovno donio prednost Kolumbiji, a konačnih 3:1 postavio je Jaminton Campaz u devetoj minuti sučevog dodatka.

U prvoj utakmici skupine K reprezentacije Portugala i DR Konga odigrale su 1:1.

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Kolumbija je tako prva na ljestvici skupine K s tri boda. Po jedan bod imaju Portugal i DR Kongo, a bez bodova je Uzbekistan.

Favorizirani Kolumbijci nisu bili posebno uvjerljivi u početku dvoboja na velebnom stadionu Azteca koji je bio obojan njihovim nacionalnim bojama i simbolima. Teško su pronalazili put kroz dobro postavljenu obranu Uzbekistanaca.

No, u 40. minuti su ipak uspjeli doći do prednosti nakon sjajne akcije u kojoj je napadač bio asistent, a branič strijelac. Luis Diaz je taj koji je ubacio u kazneni prostor, a tamo se odlično snašao Daniel Munoz te u padu vrhom kopačke zahvatio loptu i poslao ju preko glave uzbekistanskog vratara Jusupova u mrežu.

Primljeni pogodak natjerao je uzbekistanskog izbornika Fabia Cannavara na promjenu taktike u drugom poluvremenu, u kojem je njegova momčad počela igrati ofenzivnije i prijetiti izjednačenjem. Do njega je i stigla u 60. minuti.

Eldor Šomurodov ima velike zasluge za taj pogodak, jer je nakon njegov udarca kolumbijski vratar Camilo Vargas krajnjim naporom odbio loptu. No, ona se od vratnice odbila do Abbosbeka Fajzullaeva koji ju je lakoćom poslao u nebranjenu mrežu, čime je postao prvi uzbekistanski strijelac na svjetskim prvenstvima.

No, debitanti se nisu dugo veselili izjednačenju, jer je već u 65. minuti Kolumbija ponovno povela. Gustavo Puerta je u kaznenom prostoru pronašao Luisa Diaza, a Bayernov napadač je preciznim udarcem svladao Jusupova za 2:1.

Nakon vodstva su Kolumbijci odlučili “zatvoriti” utakmicu, činilo se prerano, jer su uzbekistanski nogometaši u nekoliko navrata bili blizu izjednačenju pa se vratar Vargas morao nekoliko puta iskazati.

Pobjedu Kolumbijaca je u devetoj minuti dodatka potvrdio Jaminton Campaz, koji je u 72. minuti zamijenio Jamesa Rodrigueza. Cucho Hernandez se uspio izboriti za prostor za ubačaj, koji je u kaznenom prostoru dočekao Campaz i glavom poslao loptu u mrežu.

Do kraja dvoboja su uzbekistanski nogometaši pokušali doći barem do utješnog pogotka, koji bi mogao biti i značajan u borbi za nokaut fazu, ali nisu imali ni sreće, kad je u 11. minuti dodatka Karimov s velike udaljenosti gromovitim udarcem uzdrmao prečku.