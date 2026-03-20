Ludnica za Vatrenima, traži se karta više za SP!

Protiv Engleza bi mogao pasti i rekord po broju hrvatskih navijača na jednom od gostovanja u povijesti. Očekuje ih se oko 40.000

Interes navijača za utakmice hrvatske nogometne reprezentacija na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku je ogroman, otkrio je Hrvatski nogometi savez (HNS).

Podsjećamo, “Vatreni” će svjetsku smotru otvoriti u Dallasu protiv Engleske 17. lipnja na AT&T stadionu, potom će 23. lipnja protiv Paname igrati u Torontu na BMO Fieldu, a posljednju utakmicu u skupini 27. lipnja na stadionu Lincoln Financial Field u Philadelphiji protiv Gane.

“Interes za ulaznice za utakmice hrvatske reprezentacije je na rekordnim razinama, sigurno najveći na svjetskim prvenstvima od Njemačke 2006. godine. Od strane hrvatskih navijača zatraženo je više od 368.000 ulaznica, što dovoljno govori. Hrvatski kontigenti su rasprodani, ali siguran sam, s obzirom na snalažljivost naših navijača, da će podrška biti na visokoj razini, sigurno veća nego u Rusiji i Katru,” kazao je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak na konferenciji za medije uoči odlaska hrvatske reprezentacije u Orlando na pripremne utakmice s Brazilom i Kolumbijom.

Izbornik Zlatko Dalić je naglasio kako je svjestan skupog i dalekog puta u SAD, ali je uvjeren kako će “Vatreni” imati sjajnu navijačku podršku na World Cupu.

“To je problem, dalek i skup put, ali siguran sam kako će hrvatskih navijača biti jako puno. Očekujem veliku podršku i puno naših navijača,” kazao je Dalić.

Za svaku svoju utakmicu, kvalificirane reprezentacije za svoje će navijače dobiti po 8 posto ulaznica neto kapaciteta stadiona na kojem se utakmica igra.

Dvoboj “Gordog Albiona” i “Vatrenih” igrat će se u Dallasu koji je sa 94.000 mjesta najveći na Svjetskom prvenstvu. AT&T stadion je doma Dallas Cowboysa, a njegova izgradnja je koštala 1.3 milijarde dolara, što ga čini jednim od najskupljih sportskih objekata ikad izgrađenih. Dodatnih 295 milijuna dolara potrošeno je na obnovu prije Svjetskog prvenstva. FIFA je objavila kako će kapacitet stadiona za vrijeme World Cupa biti smanjen na 70.122 mjesta.

Utakmica 2. kola između Hrvatske i Paname igrat će se u Torontu na BMO Fieldu, koji je sa 45.736 mjesta najmanji stadion na World Cupa. Dom je nogometnog kluba Toronto, a povodom Svjetskog prvenstva stadion je nadograđen, te je kapacitet povećan za 17 tisuća privremenih mjesta, na sadašnjih 45.736 mjesta.

Zadnji susret u skupini Dalićevi odabranici igrat će u Philadelphiji na Lincoln Financial Fieldu kapaciteta nešto više od 65.000 mjesta. Dom je franšize američkog nogometa Philadelphia Eagles.