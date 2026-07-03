Lovren razočaran: Luka nije ovo zaslužio, ali naša tri igrača gledaju kako ispadamo! Nedopustivo!

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William Volcov Brazil Photo Press IMAGO

Dugo čemo oplakivati ovu utakmicu, Vatreni su zaključili svoj put

Dejan Lovren nikada nije nikoga štedio. Nije sebe, sada nije ni druge.

“Boli, ovo jako boli. Luka nije zaslužio ovakav kraj, nije Kovačić koji je odigrao jednu od najboljih utakmica za Hrvatsku. Ali meni nije jasno kako primimo gol. Meni je jako žao, ali izbiti loptu, to je stvar volje. Ne smijemo primiti gol da naša tri igrača ne skoče i da primimo takav gol – rekao je za HRT Dejan Lovren.