Loše vijesti, izgleda da pauze za osvježenje ostaju…

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AP Photo/Yuki Iwamura via Guliver

Pauze za osvježenje, po svemu sudeći, ostat će sastavni dio nogometne igre i nakon Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi, barem kada je riječ o utakmicama u organizaciji FIFA-e.

Prvi podaci pokazuju da su investitori iznimno zadovoljni prihodima od reklama emitiranih u, donedavno, neprihvatljivom terminu, a dosadašnje iskustvo pokazuje da će to za Giannija Infantina biti presudno, unatoč oštrom protivljenju doslovno svih ostalih.

Od igrača i trenera do nas, običnih navijača.

„Prihodi FIFA-e od televizijskih prava tijekom Svjetskog prvenstva 2026. porasli su za čak 36 posto, a jedan od glavnih razloga su pauze za osvježenje, koje su se pokazale pravom revolucijom za televizijsku industriju. Iako ih je FIFA predstavila kao mjeru za zaštitu zdravlja nogometaša, trominutne pauze koje se rade oko 22. i 67. minute postale su i potpuno novi prostor za emitiranje reklama – nešto što u nogometu dosad praktički nije postojalo“, piše portugalski list A Bola.

Dok su tradicionalni ljubitelji nogometa ogorčeni zbog prekidanja ritma utakmice, televizijske kuće i oglašivači u tome vide golem poslovni potencijal koji bi mogao trajno promijeniti način na koji se nogomet prodaje i prenosi.

Podaci tvrtke iSpot, koje prenosi Forbes, pokazuju da Svjetsko prvenstvo 2026. čini čak 13 posto ukupnog dosega televizijskih reklama u izravnim prijenosima u SAD-u, dok je tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru taj udio iznosio svega 2,77 posto. Zahvaljujući većem broju utakmica (104 umjesto 64), ali i pauzama za osvježenje, broj prikazivanja reklama na američkom tržištu gotovo je utrostručen u odnosu na 2022. godinu.

U Francuskoj je cijena 20-sekundnog reklamnog spota tijekom pauze za osvježenje dosegnula čak 425.000 eura, a skuplji su samo termini tijekom produžetaka ili izvođenja jedanaesteraca. Nije slučajno što službeni FIFA-ini sponzori, poput tvrtke Coca-Cola i saudijskog energetskog diva Aramca, imaju prednost pri kupnji tih reklamnih termina.

Američka televizijska kuća Fox, zbog čije je ponude FIFA, neslužbeno, i pristala na ovo otvoreno narušavanje pravila igre, praktički je pogodila jackpot. Prema pisanju lista The Hollywood Reporter, reklame u trajanju od 30 sekundi tijekom utakmica prodaju se po cijenama između 175.000 i 650.000 eura. Procjenjuje se da bi ukupno 624 minute pauza za osvježenje tijekom svih 104 utakmice Svjetskog prvenstva mogle donijeti više od 450 milijuna eura prihoda, što je više od 425 milijuna eura koliko je Fox platio za prava prijenosa.

Zbog toga se očekuje da će televizijska prava za Svjetsko prvenstvo 2030. u Portugalu, Španjolskoj i Maroku, kao i za Svjetsko prvenstvo 2034. u Saudijskoj Arabiji, biti znatno skuplja. Forbes procjenjuje da bi ponude za američko tržište mogle počinjati od milijarde eura te dosegnuti između 1,5 i dvije milijarde eura.