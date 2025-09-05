Livaković: ‘Rekreativci znaju koliko je teško igrati na umjetnoj travi’

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX via Guliver

Hrvatska je u gostima kod Farskih otoka uspjela ostvariti tešku, ali bitnu pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je slavila pogotkom Andreja Kramarića. Farani su ipak prijetili i imali nekoliko prilika koje je zaustavio Dominik Livaković, hrvatski vratar koji je prvi stao pred kamere.

“Nije bilo lako. Drugačija podloga. Za tri dana moramo puno bolje. Nikome nije lako protiv Farana u gostima. Koliko god smo mi bolji od njih, nije lako”, ukratko je prokomentirao susret.

Upitan je golman Hrvatske posebno o podlozi

“Dosta je klizavo. Nismo se navikli. Oni svaki vikend igraju na umjetnoj travi. Onaj tko igra rekreativno, zna. Moramo se pripremiti i odmoriti za sljedeću utakmicu.”

Prokomentirao je prilike Farskih otoka, a onda je pohvalio vratara domaćih

“Nismo im dopustili puno prilika, a pohvalio bi njihovog golmana, radio je svašta na vratima.”

Najavio je Crnu Goru pa se dotaknuo i svog transfera u Gironu

“Je, to se dogodilo u zadnji tren. Nadam se da će sve biti dobro i da ćemo pričat u dobrom tonu nakon kvalifikacija i sezone.”