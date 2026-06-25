Legende čestitale Modriću, posebna je ona Brozovićeva

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AP Photo/Olivia White via Guliver

Kao kapetan, Modrić je predvodio Hrvatsku do povijesnog srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine te brončane medalje u Kataru 2022. Ukupno je nastupio na pet svjetskih prvenstava, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti hrvatskog nogometa.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić upisao je svoj jubilarni 200. nastup za nacionalnu momčad u pobjedi protiv Paname. Modrić, kojeg mnogi smatraju najboljim hrvatskim nogometašem svih vremena, za reprezentaciju je debitirao 2006. godine u prijateljskoj utakmici protiv Argentine.

Povodom ovog iznimnog dostignuća, Hrvatski nogometni savez na društvenim je mrežama objavio emotivnu videočestitku. Modriću su čestitali brojni bivši suigrači s kojima je dijelio svlačionicu, među kojima su Dario Srna, Eduardo da Silva, Vedran Ćorluka i Aljoša Asanović, kao i članovi njegove obitelji.

“Your story is the greatest inspiration, your football is pure magic” 🪄 Croatian Football Federation has presented team captain @lukamodric10 a surprise video for his 2️⃣0️⃣0️⃣. cap! 🎁🎞️ #Luka200 If this brought tears to your eyes, you’re not alone…#Family #InfiniteLegacy… pic.twitter.com/CnUqYvO85p — HNS (@HNS_CFF) June 25, 2026

Posebno je pažnju privukao simpatičan komentar Marcela Brozovića, koji je kroz šalu poručio: „Mogao si ostati na 199 nastupa.” Brozović je, podsjetimo, za hrvatsku reprezentaciju odigrao 99 utakmica prije nego što se oprostio od nacionalnog dresa.

U svojih 200 nastupa za Hrvatsku Modrić je postigao 29 pogodaka, čime se nalazi na petom mjestu ljestvice najboljih strijelaca reprezentacije. Ispred njega su Davor Šuker (45 pogodaka), Ivan Perišić (38), Andrej Kramarić (36) i Mario Mandžukić (33).

Kao kapetan, Modrić je predvodio Hrvatsku do povijesnog srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine te brončane medalje u Kataru 2022. Ukupno je nastupio na pet svjetskih prvenstava, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti hrvatskog nogometa.