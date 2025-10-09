Legendarni Panenka otkrio što mu je poklonio Modrić: ‘Najljepši dar, čuvam ga kao suho zlato’

Podijeli :

Guliver Images

Hrvatska u četvrtak od 20:45 gostuje u Pragu kod Češke gdje naša reprezentacija pobjedom može praktički osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Utakmicu je najavio i legendarni češki nogometaš Antonin Panenka. Cijeli svijet pamti njegovo lagano potkopavanje lopte preko njemačkog vratara Seppa Maiera u finalu Eura 1976. godine kojim je Čehoslovačkoj donio naslov kontinentalnog prvaka.

“Znamo tko nam dolazi u goste. Hrvati su sjajni, najviša klasa, igraju nogomet na razini najvećih svjetskih reprezentacija. Za razliku od nas. Mi tu kvalitetu danas nemamo, ali jedino čime bismo im se mogli oduprijeti jest strašna podrška gledatelja. Mislim da bismo mogli biti zadovoljni i remijem jer bi nam to otvorilo vrata dodatnih kvalifikacija. Iskreno, mislim da više od remija ne možemo očekivati. Svjesni smo hrvatske kvalitete, a i okršaj u Osijeku pokazao je odnos snaga“, skroman je ostao Panenka za tportal, a zatim bez problema izdvojio jednog igrača Vatrenih:

“Luku Modrića. Ne znam što bih rekao o njemu – kakva je klasa. A imam i prekrasnu uspomenu na njega. Naime, dok je s Realom gostovao na Mallorci, a bile su to godine u kojima je tek počinjao igrati za Real, dobio sam dres s njegovim potpisom i posvetom. Čuvam taj dres kao suho zlato i dobio sam ga baš od njega. Naravno, Luka je tada bio zapravo na početku svoje velike karijere, ali ljepši poklon nisam mogao dobiti.”