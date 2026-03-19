Legendarni Meksikanac pozvan u reprezentaciju s 40 godina na leđima

Podijeli :

cfeavsafs2425-036 via Guliver Image

Za nešto manje od tri mjeseca u Sjevernoj Americi (SAD, Meksiko i Kanada) kreće Svjetsko prvenstvo u nogometu. Tako diljem svijeta u posljednjem ciklusu kreću pripreme za veliku smotru, a jedna od ekipa na kojoj je veliki fokus je reprezentacija Meksika.

Jedan od domaćina Svjetskog prvenstva će u ožujku i travnju odigrati dvije utakmice, jednu protiv Portugala te jednu protiv Belgije. U tim susretima neće moći računati na Luisa Malagona, startnog vratara koji je pretrpio puknuće Ahilove tetive.

Vratara Cluba Americe tako neće biti na Svjetskom prvenstvu, a u pripremama za to natjecanje meksički izbornik pozvao je legendarnog Guillerma Ochou. Svatko tko prati nogomet zna za tog Meksikanca koji je bio pozvan na pet različitih svjetskih prvenstava.

2006. godine bio je treći vratar Meksika, 2010. je bio zamjenski golman da bi svoj debi na velikoj smotri ostvario 2014. godine u Brazilu gdje je Meksiko bio smješten u skupini s Brazilom, Kamerunom i Hrvatskom.

U utakmici s Vatrenima upisao je jednu obranu u pobjedi 3:1, ali je oduševio protiv Brazila u remiju od 0:0 gdje je upisao čak šest obrana. Nakon tog prvenstva Ochoa je postao standardni vratar Meksika te je bio “jedinica” u Rusiji 2018. te Kataru 2022. godine.

Nakon nastupa na Bliskom istoku Ochoa nije imao najblistaviju klupsku karijeru. Igrao je za Club Americu, talijansku Salernitanu, portugalski AFS, a sada nastupa za ciparski AEL iz Limassola. Očekuje se da bi Ochoa mogao biti treći vratar na Svjetskom prvenstvu te bi mu to bilo povijesno šesto Svjetsko prvenstvo u karijeri.

Tako bi postao prvi igrač u povijesti koji je bio u kadru na šest različitih svjetskih smotri. Uz njega to bi trebali napraviti i Lionel Messi te Cristiano Ronaldo što bi meksičkog vratara svrstalo u zanimljivo društvo.