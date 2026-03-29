Legendarni Baždarević za SK o još jednoj povijesnoj utakmici: ‘Dao bih Italiji do znanja da smo u Zenici mi gazde’

Podijeli :

Može li nogometna reprezentacija BiH po drugi put u svojoj povijesti vidjeti SP? Nema tog navijača “ljiljana’ koji si posljednjih dana nije postavio to pitanje. BiH trese nogometna groznica, na Bilinom polju u Zenici u utorak u 20.45 sati protiv Italije Edin Džeko i suigrači traže pobjedu protiv Gattusove Italije. Naš komentator Sport Kluba Denis Draganović razgovarao je s legendom BiH nogometa Mehmedom Baždrarevićem, nekadašnjim kapetanom Željezničara i dugogodišnjim reprezentativcem bivše države. Meša je bio nogometni virtuoz, a bio je i izbornik BiH s kojom nije imao osobito pamtljivih rezultata.

Kako ste vidjeli tu tešku bitku u Walesu, dramu produžetaka, kasnije i jedanaesterce?

“Doživio sam navijački, no nakon prvog poluvremena definitivno nisam vjerovao da je prolazak moguć. Barem prema onog što smo vidjeli u prvom poluvremenu. No u nastavku su se probudili, Edin Džeko je bio okidač da se ipak može svašta dogoditi. Kada se doše do izvođenja kaznenih udarac onda je sve moguće, na kraju smo eto ipak zasluženo došli do finala baraža” , prvi su dojmovi Meše Baždarevića.

Svjetla reflektora ukrao je Kerim Alajbegović, ušao je bez straha, bio je ključna figura, asistirao je Džeki, zabio kazneni udarac. Kakav je dojam ostavio na Vas?

“Poznajem ga dvije godine, nisam iznenađen, jer on je persona koja se ne boji izazova i situacije. Za njega ne predstavlja nikakav problem već sada igrati nogomet na najvišoj razini. Ima jaku osobnost, on je bio jedan jako važan šaraf koji je pokrenuo našu mašinu. Ima tu još nekoliko igrača koji to isto mogu i mislim da to moraju biti neki naši aduti za dvoboj protiv Italije.

BiH nikada nije uspjela nadjačati Italiju, 2024. godine je Sergej Barbarez na klupi izgubio protiv Azzura?

“Kada se radi o ovakvim finalnim utakmicama, statistike padaju u vodu. Italija je jedan veliki suparnik, koji proteklih godina ima dosta problema, nisu na onoj nekadašnjoj razini na koju smo naučili. Nedostaje im malo više talenta, a po tome su uvijek bili poznati. Fale im lideri, vođe, ali ostaje to izuzetno dobra i organizirana momčad. Za nas će ovo biti veliko iskustvo i ogromno iskušenje.”

Iz vašeg trenerskog iskustva, kako biste vi pripremali utakmicu?

“Koncepcija i opcije su sigurno već pripremljene, zna izbornik tko mu je protivnik, trebat će biti jako dobar u defenzivnom planu, ne da se branimo, neko da zajednički oduzmimo loptu. Mislim da će ta utakmica trajati, da se ona neće brzo odlučiti. Morat ćemo biti spremni na sve opcije, svakako treba i napadati, jer se treba dati gol i pobijediti. Kada daš gol moraš znati kako dalje igrati i doći do konačnog cilja. Na kraju krajeva sve taktički može pasti u vodu kada krene utakmicu. Protivnik je čvrst, jak i neugodan. Imamo i mi individualnu kvalitetu, možda će i nas pustiti, pa čekati. Da vodim utakmicu ušao bih u borbi i probao bih da nametnemo svoju igru, svoj stil i tu tražimo put na SP.”

Koja je tajna da se igra u Zenici?

“Iskreno ne znam odgovor, želio bih da se igra u Sarajevu, da se napravi dobar stadion. Treba nam bolja infrastruktura. Zenica ima svoj šarm, ima jako jer ne bi reprezentacija igrala tamo. Ali naša reprezentacija zaslužuje bolji stadion.”

Baždarević je slobodan trener, da li da vas netko pozove iz HNL-a da li prihvatili poziv?

“Volio bih raditi u nekom klubu u Hrvatskoj, jer to je nogometna sila. Rado bih to prihvatio. Ako ne ja ću i dalje uz BiH navijati i za Hrvatsku.”

Susret BiH i Italije pratite u utorak od 20.45 sati na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.