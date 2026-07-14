Legenda na odlasku: “Suđenje? Zvučat ću kao plačljivac, ali nismo imali tehničku preciznost i energiju

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Marcin Bulanda PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Nakon susreta utakmicu je komentirao francuski izbornik Didier Deschamps, koji nije skrivao razočaranje, ali je priznao da je njegova momčad bila slabija od Španjolske. Nakon ovovg turnira Zinedine Zidane preuzima Francuze

“Igrači su shrvani, ali moramo biti realni, bili smo tehnički inferiorni. Naša je krivnja. Ali postavit ću pitanje: je li sudac bio na razini suđenja za polufinale? Neću sam odgovoriti na to pitanje. Bilo je dosta spornih situacija… Ali primarni razlog je taj što smo jednostavno bili ispod prosjeka, s nekim tehničkim pogreškama i krivim dodavanjima koja su mogla dovesti do prilika”, rekao je Deschamps.

Francuski izbornik naglasio je kako jedan poraz ne smije izbrisati sve ono dobro što je njegova momčad napravila na turniru.

“Ovo je najviša razina, čak i ako boli. Igrat ćemo utakmicu za treće mjesto. Ne želim odbaciti sve što je učinjeno, ali u ovoj utakmici Španjolska je pokazala nešto više”, dodao je.

Deschamps je istaknuo kako ne želi umanjiti vrijednost španjolske pobjede, ali smatra da je njegovoj momčadi nedostajalo nekoliko važnih elemenata.

“Ne razmišljam o sebi, pripremao sam se za utakmicu s igračima i ciljem da napravimo sve da idemo do kraja. Nismo uspjeli, razočaranje je veliko, ali ne oduzimam sve dobre stvari koje smo napravili. Mislim da smo se jako dobro oporavili… Ne oduzimam ništa španjolskoj momčadi koja je kontrolirala igru.”

Francuska legenda na klupi smatra da je njegova momčad imala problema s tehničkom izvedbom i energijom.

“Nedostajala nam je tehnička preciznost i energija. Španjolci su vrlo dobri u prekidanju napada anticipacijom i dodavanjima. Voljeli bismo da smo im stvorili više problema u napadu”, rekao je.

Na kraju se osvrnuo i na suđenje Ivana Bartona, ali je naglasio kako ne želi tražiti izgovore u porazu.

“Ako išta kažem, zvučat ću kao plačljivac jer smo izgubili. Ali pitam vas: je li sudac dorastao zadatku suđenja polufinala? Bila je ta situacija kod penala, ali nije samo to, dolazi povrh svega ostalog. Nemam ništa protiv večerašnjeg suca, ali postavite si pitanje“, zaključio je Deschamps.