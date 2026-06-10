Legenda Arsenala oplela po Svjetskom prvenstvu: ‘Ovo je kaos’

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(AP Photo/Richard Pelham) via Guliver Image

Iako Svjetsko prvenstvo još nije započelo, organizatori se već suočavaju s nizom problema koji nadilaze sportski aspekt natjecanja. Nakon kritika zbog skupih ulaznica, logističkih poteškoća, problema s vizama i političkih kontroverzi, dodatnu pozornost izazvao je slučaj somalijskog suca Omara Artana, kojem je onemogućeno sudjelovanje na turniru jer nije uspio ući u Sjedinjene Američke Države.

Na cijelu situaciju reagirao je i bivši engleski reprezentativac te legenda Arsenala, Ian Wright. Gostujući u programu Sky Sportsa, Wright je pripreme za Svjetsko prvenstvo sažeo jednom riječju – “kaos”.

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Prema navodima britanskog medija, Artan je trebao postati prvi Somalijac koji će suditi na muškom Svjetskom prvenstvu, no nakon problema s ulaskom u SAD njegovo je ime uklonjeno s popisa službenih sudaca.

Za 34-godišnjeg suca to je trebao biti povijesni trenutak. Artan je bio među odabranim arbitrima za najveću nogometnu smotru, a dodatnu reputaciju stekao je kada je 2025. proglašen najboljim afričkim sucem. Kao FIFA-in sudac djeluje od 2018. godine te je sudio na brojnim važnim afričkim natjecanjima.

Prema informacijama koje prenosi Associated Press, američke su vlasti odbile njegov ulazak zbog navodnih veza s osobama koje se dovode u vezu s terorističkim organizacijama. Nakon toga uklonjen je s liste sudaca za Svjetsko prvenstvo i vraćen u Somaliju.

Slučaj je izazvao dodatne polemike jer je Artan navodno već posjedovao valjanu vizu i FIFA-ine akreditacije za turnir. Prema pisanju New York Posta, u zračnoj luci u Miamiju proveo je čak 11 sati na ispitivanju prije nego što je deportiran, dok su američke službe cijeli postupak obrazložile sigurnosnim razlozima.

Po povratku u glavni grad Somalije, Mogadishu, dočekan je uz podršku navijača i lokalnih dužnosnika. Unatoč tome što neće suditi na Svjetskom prvenstvu, mnogi ga u domovini smatraju simbolom uspjeha i međunarodnog priznanja somalijskog nogometa.

Cijela priča uklapa se u širu raspravu o organizaciji nadolazećeg prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Brojni mediji upozoravaju na izazove povezane s imigracijskim pravilima, izdavanjem viza i ulaskom u zemlju domaćina, s kojima su se navodno susretali i pojedini navijači, reprezentacije te službene osobe.

Zbog svega toga pažnja javnosti sve se manje usmjerava na sam nogomet, a sve više na organizacijska i politička pitanja. Turnir koji bi trebao okupiti 48 reprezentacija i donijeti rekordne 104 utakmice već prije početka prati niz kontroverzi, od dostupnosti ulaznica do problema s putovanjima i sigurnosnim procedurama.

Artanov slučaj postao je jedan od najupečatljivijih primjera tih izazova. Umjesto da ostane upamćen kao prvi somalijski sudac na Svjetskom prvenstvu, njegovo ime danas se najčešće povezuje s pričom o propuštenoj prilici koja je završila na američkoj granici.