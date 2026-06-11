Kustić o kampu i navijačima na treningu: ‘To sve govori’

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić podijelio je s hrvatskim novinarima prve dojmove po dolasku Vatrenih u Aleksandriju.

“Imamo prekrasne uvjete, doček je bio lijep i u hotelu i ovdje u samom kampu. Vidjeli ste što sve čini ovaj prekrasni kamp. Sve je na najvišem nivou,” kazao je Kustić.

“Ovoliki broj ljudi na našem treningu pokazuje koliko cijene naše igrače i reprezentaciju. Igrači su zadovoljni, to je najvažnije. Možemo se u miru pripremati za utakmice koje nam dolaze,” dodao je prvi čovjek hrvatskog nogometa.

Na prvom treningu Vatrenih pojavila se i gradonačelnica Aleksandrije Alyia Gaskins.

“Uzbuđeni smo i sretni jer smo ugostili jednu od najboljih reprezentacija svijeta. Za nas je ovo velika prilika, ugostiti tako veliku reprezentaciju, ali i pokazati svu raskoš Aleksandrije,” kazala je.

“Ovo je trenutak slavlja sporta i nogometa, ali i stvaranja jednog velikog prijateljstva. Nadam se kako ćemo svojim gostoprimstvon, sjajnim sportskim objektima i sigurnim okruženjem upisati se u mapu sportskog turizma,” dodala je.