Kultni trener za N1 otkrio kako bi zaustavio Messija pa progovorio o Biliću na klupi Hrvatske

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Legendarni nogometni stručnjak Vahid Halilhodžić bio je gost N1 televizije te je ponudio dubinsku taktičku najavu nadolazećeg polufinalnog klasika Svjetskog prvenstva 2026. godine između Argentine i Engleske.

Novinaru Sport Kluba Ivanu Mihovilu Klariću otkrio je i svoj osobni trenerski recept za neutralizaciju Lionela Messija, a osvrnuo se i na najaktualniju temu domaćeg nogometa – imenovanje Slavena Bilića za novog izbornika hrvatske reprezentacije.

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N1: Španjolska će u finalu igrati protiv pobjednika večerašnjeg dvoboja Argentine i Engleske. Tko je favorit u tom okršaju?

“U polufinalu nema favorita. Svi su govorili da je Francuska favorit protiv Španjolske, pa smo vidjeli što se dogodilo. To je jedna velika utakmica na sportskom, političkom i ekonomskom planu. Ima tu puno povijesti u prijašnjim susretima, od Maradoninog gola do isključenja Beckhama. Konstantno dominira ta politička tema oko Falklandskih otoka i sukoba u kojem je bilo puno mrtvih. Mediji već pričaju o tome, što će sigurno utjecati na atmosferu i donijeti jaku nervozu. Argentinci imaju tu oštrinu koja često prelazi granicu dozvoljenog i vole provocirati, a Englezi im vjerojatno neće ostati dužni. Bit će to vrlo zanimljiva i vatrena utakmica u svakom smislu.”

N1: Za kraj, puno se na ovom prvenstvu govori o Lionelu Messiju. Da ste izbornik Engleske, kako biste ga pokušali zaustaviti?

“To je jedan fenomen. Za mene je on vjerojatno najbolji igrač u povijesti nogometa. U tim godinama pokazati ovakav nivo… On ima te psihofizičke predispozicije i nevjerojatnu orijentaciju s loptom. Ljudi kažu da najmanje trči i malo sudjeluje u obrani, ali je najopasniji kad primi loptu i kad se okrene. U tom trenutku ga je teško zaustaviti ako nemate barem dvojicu obrambenih igrača da ga sačekaju. U igri jedan na jedan je fantastičan. Uz to, ne samo da zna individualno proći, nego izvanredno poslužuje suigrače. Protivnici se često koncentriraju samo na njega, pa ostave slobodne prostore u drugim zonama, a on ima savršenu percepciju i zna ih pronaći. Messi je fenomen koji u ovim godinama igra na razini koja je naprosto nevjerojatna.”

N1: Kako komentirate odlazak hrvatskog izbornika Zlatka Dalića i imenovanje Slavena Bilića za novog izbornika Vatrenih? Mislite li da je to pravi potez i je li pod njegovim kormilom pred Hrvatskom svijetla budućnost?

“Dalić je napravio fenomenalne rezultate i bit će jako teško to ponoviti. Ostao je gotovo deset godina na toj poziciji. Vi ne možete ni zamisliti kakvi su to pritisci na selektore. Treba imati izuzetan karakter da se oduprijete svim tim komentarima i ocjenama koje često nemaju veze sa sportom. Što se tiče budućnosti i ponavljanja tih rezultata, doći će dan kada će se ta fenomenalna grupa igrača koja je napravila čudo, poput Modrića, Perišića, Kramarića i ostalih, morati promijeniti i pomladiti. Slaven Bilić je već bio izbornik, dobro poznaje taj nogomet, zna te momke i ima ogromno iskustvo. Vjerujem da će nastaviti s istim pristupom što se tiče zajedništva i da će nastaviti s uspjesima reprezentacije Hrvatske.”