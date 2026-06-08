Kovačević: Sigurno bih pozvao igrače koji su imali jako dobro proljeće u Dinamu

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Hrvatska reprezentacija polako završava pripreme za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, a nakon prijateljskih provjera protiv Belgije i Slovenije, strateg zagrebačkog Dinama Mario Kovačević ponudio je svoj osvrt na formu Vatrenih, ali i na sam popis putnika za SAD.

Iako su Modri sezonu zaključili superiorno, osvajanjem dvostruke krune, u elitnom društvu reprezentativaca našlo se mjesto za samo jednog igrača iz šampionske svlačionice.

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Kovačević je u razgovoru za Hrvatski radio naglasio kako trenutačni rezultati u pripremnom razdoblju nisu primarni te da je ključno uigravanje i izbjegavanje neželjenih zdravstvenih problema u taboru nacionalne vrste.

“Vidi se da je nakon Belgije bilo puno bolje, onako kako treba biti. Ne trebamo sada biti u formi. Vidi se da izbornik pokušava neke nove stvari i gleda kako da budemo što bolji na Svjetskom prvenstvu. Ja vjerujem da će dugo, dugo trajati za nas i da će sve ići onako kako treba. Najbitnije je da nema ozljeda. Iskoristili smo ove dvije prijateljske utakmice da se neke stvari uigraju i da izbornik vidi što još treba popraviti. Stvarno sam optimist kada je riječ o našem nastupu na Svjetskom prvenstvu.”

Ipak, Dinamov trener nije propustio priliku diplomatski skrenuti pozornost na izostanak Diona Drene Belje i Luke Stojkovića s Dalićeva popisa.

“Drago mi je da izbornik ima širok izbor i da je mogao birati. Siguran sam da svaki trener želi najbolje. Zlatko Dalić dokazao se rezultatima koje je ostvario s reprezentacijom. Ja bih, naravno, kao trener govorio o svojim igračima i sigurno bih pozvao još neke koji su odigrali jako dobro proljeće u Dinamu, ali izbornik je tako odlučio i ne bih se u to želio miješati.”

Što se tiče samog natjecanja u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, Kovačević smatra da Hrvatska ima otvoren put prema eliminacijskoj fazi, pogotovo jer tradicionalno najbolje reagira protiv najtežih suparnika.

“Prolazno, rekao bih. Možda je i dobro da odmah igramo protiv najjačih, Engleza. Mi protiv najjačih uvijek igramo najbolje. Nakon toga dolaze dvije utakmice koje bismo trebali dobiti i lakše ući u nokaut-fazu. A kada krenu utakmice na ispadanje, onda više nema favorita.”

Za kraj, strateg Modrih se dotaknuo i na Dalićeve kritičare:

“Hrvatska je bila druga pa treća na svijetu, a opet se kritizira. Ja to gledam tako da ljudi uvijek žele više i bolje. Mene kritika motivira da radim još bolje.”