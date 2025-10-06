Kotarski: Zaslužio sam priliku barem protiv Gibraltara! Spreman sam preuzeti odgovornost

Podijeli :

Priscila Bütler SPP via Guliver Images

Od trojice golmana s popisa izbornika Zlatka Dalića u najboljoj situaciji je Dominik Kotarski koji brani standardno i dobro u prvenstvu i Ligi prvaka.

Kotarski je produkt Dinamove škole, mlad je otišao u Ajax, a onda je seniorski put gradio preko Gorice, PAOK-a i sada Kopenhagena. Je li ovo što sad nudi najbolje što smo imali prilike gledati od njega?

“Mislim da uvijek mogu bolje. Nisam dostigao svoj maksimum, imam još puno prostora i ambicija za napredak, a moj odlazak u Kopenhagen je stepenica prema tome”, rekao je Kotarski za Sportske novosti.

Komentirao je i nastupe Kopenhagena u Ligi prvaka. Imaju tek bod iz susreta s Leverkusenom (2:2), od Qarabaga su poraženi 2:0.

“Mislim da smo trebali imati koji bod više. U prvoj utakmici s Leverkusenom dvaput smo vodili i dobili gol u nadoknadi vremena. Šteta jer smatram da smo stvarno zaslužili sva tri boda. U Azerbajdžanu smo jako loše ušli i otvorili, prvo poluvrijeme smo se zaista mučili, imali smo problema u defenzivi i nismo planski prenijeli na teren što smo htjeli. Iako, taj travnjak je bio u groznom stanju, daleko ispod nivoa europskih natjecanja. Kako god, i dalje smo bili u igri, imali aktivan jedan gol zaostatka te smo u drugom poluvremenu bili dosta dobri, stvorili šanse, ali nismo zabili. Na kraju oni su s tim drugim pogotkom u završnici prelomili utakmicu. Obje su utakmice bile tu negdje, ali tako je to u Europi, ako nisi svaku sekundu u potpunosti fokusiran, bivaš kažnjen.”

Priznao je i da je imao puno ponuda iz Lige petice prije nego što se odlučio na odlazak iz PAOK-a u Kopenhagen.

“Trebao sam novi izazov, trebao sam klub u kojem ću braniti, koji me želi i mjesto gdje vidim napredak. Bilo je jako puno interesa iz liga Petice, ali nitko mi nije dao toliko povjerenja, poštovanja i jasnu viziju kao što je to napravio moj sadašanji trener Jacob Neestrup u konstantnim razgovorima sa mnom. Nitko mi nije zajamčio to što su mi garantirali u Kopenhagenu. Ideš tamo gdje znaš da te već pri dolasku cijene te imaju velike planove za tebe i s tobom. PAOK mi je pružio maksimum u tri godine, ali jednostavno sam morao dalje. U Kopenhagenu sam dobio novi iskorak i malo veći izazov.”

Sada mu slijedi okupljanje Vatrenih. Dobio je pitanje bi li bio spreman nositi odgovornost i braniti za Hrvatsku ako zatreba. Dosad ima tek jedan nastup protiv Škotske.

“Ja sam spreman u svakom trenutku preuzeti tu odgovornost. Pokazujem to svojim nastupima, svojom prisutnošću i s time što standardno branim i napredujem u svim klubovima kroz protekle godine. Sa 25 godina mislim da imam pozamašno iskustvo igranja odlučujućih i velikih utakmica u Europi i u nacionalnim prvenstvima te ne vidim nikakav problem u tome. Svjestan sam trenutne situacije u reprezentaciji, ali smatram da sam svojim izvedbama pokazao, i uz dužno poštovanje, zaslužio priliku barem u utakmicama protiv protivnika kalibra Gibraltara, Farskih otoka i Crne Gore, kako bi na takvim susretima pokazao da se na mene može računati i u dvobojima s puno većim ulogom. Mislim da na svakoj poziciji treba postojati kvalitetna konkurencija, kako u klubu tako i u reprezentaciji. To nas tjera da svatko ide preko granica, kako bi se izborio za svoje mjesto.”