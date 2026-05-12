Kosovo ih je ostavilo bez Svjetskog prvenstva, a sada su vratili poznato ime na izborničku klupu

Slovački stručnjak, 61-godišnji Vladimir Weiss po drugi je out u karijeri postao izbornik te srednjoeuropske reprezentacije.

Weiss je Slovačku vodio u razdoblju od 2008. do 2012. godine te je izborio prvi plasman te zemlje na Svjetsko prvenstvo na kojem je 2010. u Južnoafričkoj Republici stigao do osmine finala.

Na klupi Slovačke Weiss je zamijenio Talijana Francesca Calzonu koji je podnio ostavku prošlog mjeseca nakon što kroz dodatne kvalifikacije nije uspio izboriti plasman na ovogodišnje SP u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Slovačka je ispala u polufinalu izgubivši od Kosova.

Pod Calzoninim vodstvom Slovačka je 2024. igrala na Euru na kojem je u osmini finala izgubila od Engleske nakon produžetaka.

Weiss je od 2021. godine dosad bio trener Slovana iz Bratislave s kojim je svake godine osvojio naslov slovačkog prvaka.