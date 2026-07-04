Kolumbija lako srušila Ganu: Pogledajte jedini pogodak

Nogometaši Kolumbije pobijedili su reprezentaciju Gane s 1-0 (1-0) u utakmici odigranoj u Kansas Cityju i na taj način su postali zadnja momčad koja je izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Nošena podrškom brojnih navijača kolumbijska reprezentacija se probila među 16 najboljih momčadi ovog turnira zaslugom Jhona Ariasa, koji je u 14. minuti završio lijepu akciju Kolumbijaca i postigao jedini pogodak na utakmici.

Kolumbija je bila nadmoćna tijekom cijelog dvoboja, u kojem su reprezentativci Gane ostali bez udarca unutar okvira.

Za plasman u četvrtfinale Kolumbija će se boriti protiv reprezentacije Švicarske, a taj je dvoboj na rasporedu u utorak, 7. srpnja u Vancouveru, s početkom u 22 sata.

Afričke reprezentacije su pomalo i neočekivano ostvarile odličan uspjeh u grupnoj fazi natjecanja, kroz koju se devet od deset afričkih predstavnika probilo u šesnaestinu finala. No, nakon prvog kruga nokaut faze u igri za plasman u četvrtfinale ostali su samo Maroko i Egipat.

Reprezentativci Gane u dvoboju s Kolumbijom nisu uspjeli natjerati suparničkog vratara na intervenciju, jer su od osam njihovih pokušaja svi bili promašaji. Dobrim dijelom je za to zaslužna i čvrsta kolumbijska obrana, koja je u dosadašnje četiri utakmice primila samo jedan pogodak i to u prvom kolu grupne faze protiv Uzbekistana, ali je dvoboj završio 3-1 za Kolumbijce.

Napadači nisu jednako efikasni pa su se i na Arrowheadu brojni kolumbijski navijači veselili samo jednom, ali i to je bilo dovoljno za plasman u osminu finala.

Iz prve ozbiljnije akcije na utakmici Kolumbija je došla do pogotka. Luis Suarez, koji je već u 8. minuti zamijenio ozlijeđenog Jhona Cordobu, prošao je po desnom boku i poslao vrlo dobar ubačaj na bližu vratnicu. No, lopta je preletjela igrače koji su bili tamo, ali je došla do Jhona Ariasa, koji je samo trebao postaviti stopalo na pravi način, što je i učinio, da bi lopta završila u mreži.

Nakon primljenog pogotka nije došlo do velike promjene. Malo je Gana pokazala želje za preokretom. Za to im je trebala lopta, a ona je vrlo često bila u posjedu Kolumbijaca. Znali su oni zaprijetiti, imali su i prilike za povećanje prednosti, ali povratnik među vratnice Lawrence Ati Zigi je obranio sve prijetnje.

I u nastavku su Kolumbijci bili nadmoćni, a Zigi svojim obranama držao Ganu na samo gol zaostatka. U 56. minuti se učinilo da je ipak i on kapitulirao. Luis Diaz je već počeo slaviti, ali je pomoćni sudac podigao zastavicu i označio zaleđe pa je ostalo 1-0.

Kolumbijci su nastavili napadati, prijetili su pogotkom, ali ostalo je 1-0. Carlos Queiroz je sanjao da će Ganu odvesti barem do četvrtfinala i ponavljanja rezultata iz 2010., kad su “Crne zvijezde” bile i na pragu polufinala, ali u raspucavanju s 11 metara ispale od Urugvaja. No, uz ovakvu igru i protiv ovako čvrste i motivirane Kolumbije, to je bila nemoguća misija.

Kolumbijci su i ovom utakmicom istaknuli kandidaturu za momčad koja bi mogla biti tvrd orah i najvećim favoritima. Ždrijeb ih vodi prvo na Švicarsku, a u slučaju pobjede na Messijevu Argentinu ili Salahov Egipat. Četvrtfinale iz Brazila 2014. najbolji je rezultat Kolumbijaca na svjetskim prvenstvima. Uz navijačku euforiju koja ih prati, bit će opasni – tkogod se nađe s druge strane.