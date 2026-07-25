Koji klub je najviše zaradio na SP-u? Real Madrid tek deveti na listi

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AP Photo/Charles Krupa via Guliver Image

Klub iz Premier lige najveći je dobitnik Svjetskog prvenstva ove godine.

Manchester City predvodi listu klubova s najviše predstavnika na Svjetskom prvenstvu, poslavši čak 19 igrača, među kojima su bili svjetski prvak Rodri, norveški golgeter Erling Haaland i engleski reprezentativac Nico O’Reilly.

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Zahvaljujući Fifinu programu financijskih kompenzacija, klubovi ostvaruju zaradu ovisno o broju ustupljenih reprezentativaca i duljini njihova boravka na turniru. Prema inicijalnim projekcijama, ta dnevnica iznosi minimalno 5000 dolara po nogometašu. City je ovime potvrdio status najvećeg profitera na trećem uzastopnom Mundijalu, s obzirom na to da je isti uspjeh ostvario 2018. i 2022. godine.

Španjolski medij AS navodi kako je Barcelona zauzela drugo mjesto s prihodom od gotovo 3.5 milijuna eura, što duguje prvenstveno osmorici svojih igrača koji su sa Španjolskom osvojili naslov prvaka. Iza nje slijede Bayern s tri milijuna eura, Arsenal s 2,9 milijuna, dok PSG i Atletico Madrid inkasiraju oko 2.8 milijuna eura. Madridski Real nalazi se tek na devetom mjestu sa zaradom od 2.2 milijuna eura.

U ovom proširenom Fifinu fondu klubovima je namijenjeno ukupno 355 milijuna dolara. Od tog proračuna, 250 milijuna raspodijelit će se za sudionike samog turnira, dok je preostalih 100 milijuna rezervirano za klubove čiji su igrači igrali u kvalifikacijama.

Europski klubovi ponovno su potvrdili svoju igračku i ekonomsku nadmoć jer će preuzeti oko 70 posto cjelokupnog iznosa. O tome svjedoči i podatak da je među 15 najprofitabilnijih klubova jedina iznimka izvan Europe saudijski Al Hilal, koji drži 11. poziciju.