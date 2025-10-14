Koban poraz od Kosova: Švedska smijenila izbornika

Podijeli :

Peter Sonander SPP via Guliver

Danski nogometni trener Jon Dahl Tomasson smijenjen je s pozicije izbornika Švedske.

Nogometni savez Švedske priopćio je da je razriješio dužnosti Tomassona nakon katastrofalnog početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Predstojeći Mundijal održat će se u ljeto 2026. godine u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, a Šveđani su u vrlo lošoj poziciji nakon uvodne faze kvalifikacija.

Tomasson je ostavio reprezentaciju na dnu skupine B europskih kvalifikacija sa samo jednim osvojenim bodom iz četiri utakmice.

Posljednja utakmica koju je Tomasson vodio bila je domaći susret protiv Kosova, u kojem je Švedska poražena 1:0.

Bio je to njihov treći uzastopni poraz. Prije toga Šveđani su izgubili od Švicarske i ranije od Kosova u gostima. Jedini bod osvojili su na početku natjecanja, kada su kao domaćini odigrali neriješeno sa Slovenijom.

Prvoplasirana Švicarska ima 10 bodova i nedostižna je za Švedsku, dok Kosovo, dva kola prije kraja, ima šest bodova više i četiri gola bolju gol-razliku.

Zbog toga Švedska ima minimalne šanse da se domogne drugog mjesta i doigravanja za Svjetsko prvenstvo. Slovenija je trenutačno treća s tri boda.

„Odluka koju je donio odbor saveza temelji se na činjenici da muška reprezentacija nije ostvarila rezultate kojima smo se nadali“, izjavio je predsjednik Nogometnog saveza Švedske Simon Åström i dodao:

„Još uvijek postoji šansa za doigravanje u ožujku, a naša je odgovornost osigurati što optimalnije uvjete kako bismo se mogli plasirati u doigravanje za Svjetsko prvenstvo. U tom smo kontekstu procijenili da je potrebno novo vodstvo u vidu novog izbornika.“

Švedska u svom sastavu ima napadače Liverpoola Alexandera Isaka i Viktora Gyökeresa, krila Barcelone Roonyja Bardghjija i Newcastlea Anthonyja Elangu, veznjake Tottenhama (Lukas Bergvall) i Brightona (Yasin Ayari), lijevog beka Borussije Dortmund Daniela Svenssona te stopere Atalante Isaka Hiena i Aston Ville – Victora Lindelöfa.