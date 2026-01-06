Ključni igrač Gane zadobio tešku ozljedu: Propušta Svjetsko prvenstvo i susret s Hrvatskom

Podijeli :

(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

Poraz Monaca od Olympique Lyona rezultatom 1:3 u 17. kolu Ligue 1 imao je ozbiljne posljedice. Osim što je momčad Paula Fonsece tim neuspjehom dodatno udaljena od borbe za mjesta koja vode u europska natjecanja, susret je obilježila i serija teških ozljeda važnih igrača, navodi Yahoo Sports.

Najteže je stradao branič Mohammed Salisu. Klub je u ponedjeljak potvrdio kako je ganski reprezentativac zadobio puknuće prednjeg križnog ligamenta, čime je za njega sezona završena. Budući da je Salisu bio standardan u početnoj postavi zbog izostanaka Christiana Mawisse i Erica Diera, njegov izostanak predstavlja velik udarac za momčad.

Ova ozljeda ima i širi značaj jer Salisu spada među najvažnije igrače ganske reprezentacije. Hrvatska, koju vodi Zlatko Dalić, u završnom kolu grupne faze igrat će upravo protiv Gane, koja je sada ostala bez ključnog braniča. Sličan peh zadesio je i Hrvatsku, s obzirom na to da je Joško Gvardiol slomio nogu.

Problemi za Monaco nisu stali na Salisuu. Vratar Lukas Hradecky morao je napustiti teren zbog bolova u koljenu te ga čeka višenedjeljna pauza. Ozljedu je zaradio i Christian Mawissa, koji se tek nedavno vratio u momčad, ali je sada izvan stroja zbog problema s mišićem.

Riječ je već o drugoj teškoj ozljedi prednjeg križnog ligamenta za klub iz Kneževine u samo dvije utakmice. Naime, istu je ozljedu ranije pretrpio i Takumi Minamino tijekom pobjede nad AJ Auxerreom u posljednjem susretu prije zimske pauze.