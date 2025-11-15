Kladionice ne daju previše šansi Vatrenima na SP-u 2026., evo kakve su im prognoze

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Hrvatska je protiv Frana i matematički osigurala vizu za Svjetsko prvenstvo 2026.

Ispred Modrića i društva je posljednja utakmica kvalifikacija u Podgorici gdje će igrati protiv Crne Gore. Zanimljivo, prema trenutačnim omjerima, Hrvatska je tek 15. favorit za dizanje trofeja, odnosno tek osmi od europskih reprezentacija.

Ispred Vatrenih našli su se Kolumbija, Belgija, Urugvaj, domaćin Meksiko pa i Norveška koja ide na svoj prvi Mundijal od 1998. godine. Ispred Hrvatske našla se i Italija koja, osim ako ne izvede čudo i pobijedi Norvešku s devet golova razlike, ide u doigravanje.

Prvi favorit je aktualni europski prvak Španjolska, a drugi europski doprvak Engleska. Francuska je treći favorit, Brazil četvrti, a aktualni svjetski prvaci Argentinci su tek peti favoriti za obranu naslova.