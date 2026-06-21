Keane kritizirao partnerice engleskih nogometaša: ‘Zašto na SP-u nose njihove dresove?’

Roy Keane kritizirao je supruge i partnerice engleskih nogometaša zbog toga što su tijekom Svjetskog prvenstva nosile dresove s prezimenima svojih partnera.
Komentator i bivši kapetan Manchester Uniteda, 54-godišnji Roy Keane, rekao je u podcastu The Overlap:
„Djeca, u redu, ali sve su supruge i partnerice bile u njihovim dresovima s njihovim prezimenom na leđima. Ma dajte…Godinu dana poslije supruge su, većinom, rastavljene ili više nisu zajedno s njima. Nevjerojatno. A sve se fotografiraju i govore: ‘Gledajte’, pa pokazuju na Jimmyja ili Johnnyja napisane na leđima dresa.“
Nekadašnji as Arsenala Ian Wright očito se nije složio s tim stavom te je rekao:
„Njezin suprug igra, ponosna je na njega i želi nositi njegov dres.“
Keane je na to dodao:
„Pa ne rade to svakog tjedna na Old Traffordu ili Anfieldu, zar ne? Zašto je onda na Svjetskom prvenstvu drukčije?“
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