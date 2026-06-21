Keane kritizirao partnerice engleskih nogometaša: ‘Zašto na SP-u nose njihove dresove?’

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Roy Keane kritizirao je supruge i partnerice engleskih nogometaša zbog toga što su tijekom Svjetskog prvenstva nosile dresove s prezimenima svojih partnera.

Komentator i bivši kapetan Manchester Uniteda, 54-godišnji Roy Keane, rekao je u podcastu The Overlap:

„Djeca, u redu, ali sve su supruge i partnerice bile u njihovim dresovima s njihovim prezimenom na leđima. Ma dajte…Godinu dana poslije supruge su, većinom, rastavljene ili više nisu zajedno s njima. Nevjerojatno. A sve se fotografiraju i govore: ‘Gledajte’, pa pokazuju na Jimmyja ili Johnnyja napisane na leđima dresa.“

🚨 𝗡𝗘𝗪: Roy Keane has criticised World Cup WAGs who wear shirts with their partner’s name on the back. 🗣️ “Children is fine, but the wives and partners wearing their jerseys? Wow.” 🗣️ “A year later they are separated, most of them. We know who you’re married to.” pic.twitter.com/s52eU3KHYN — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 20, 2026

Nekadašnji as Arsenala Ian Wright očito se nije složio s tim stavom te je rekao:

„Njezin suprug igra, ponosna je na njega i želi nositi njegov dres.“

Keane je na to dodao:

„Pa ne rade to svakog tjedna na Old Traffordu ili Anfieldu, zar ne? Zašto je onda na Svjetskom prvenstvu drukčije?“