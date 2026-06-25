Katarski igrač koji je Kanađaninu slomio nogu dobio drakonsku kaznu od FIFA-e

Katar je s dva poraza i jednim remijem zaključio svoje drugo Svjetsko prvenstvo u povijesti. Svoj posljednji nastup imali su protiv Bosne i Hercegovine od koje su izgubili s 3:1. Uoči tog susreta sa Zmajevima za njihovu reprezentaciju stigla je oštra vijest vezana uz njihovog igrača.
Naime, u drugom poluvremenu drugog kola skupine B između Kanade i Katara je Assim Madibo ružnim startom slomio nogu kanadskom veznjaku Ismaelu Koneu. Za to je zaradio crveni karton, a nekoliko dana nakon susreta stigla je i veća kazna.
Madibo je zbog ružnog starta dobio čak pet utakmica Kazne od kojih je prvu odslužio protiv Bosne i Hercegovine. Sljedeći turnir za Katar je Arapski zaljevski kup, ali to nije pod ingerencijom FIFA-e pa će svoje sljedeće susrete najvjerojatni odslužiti na Azijskom kupu gdje Katar igra u skupini s Tajlandom, Indonezijom i Japanom.
Ako Katar prođe skupinu, prvu utakmicu nokaut-faze također bi odigrali bez Madiba.
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