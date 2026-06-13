Katar šokirao Švicarsku i osvojio prvi bod na Svjetskom prvenstvu

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(AP Photo/Eakin Howard) via Guliver Image

Nakon što je prva utakmica skupine B Svjetskog nogometnog prvenstva završila remijem 1-1 između Kanade i Bosne i Hercegovine uz istih 1:1 su odigrali Švicarska i Katar ove subote u San Franciscu.

Neočekivano je Švicarska ostala bez pobjede, a pogodak je primila u sudačkoj nadoknadi. Švicarska je povela golom Breela Embola u 17. minuti iz jedanaesterca, dok je na 1:1 izjednačio Boualem Khoukhi golom glavom u 94. minuti.

Nakon odigranog prvog kola na ljestvici ove skupine sve momčadi imaju po jedan bod.

U drugoj minuti susreta odličnu je šansu za Katar imao Edmilson Junior. Njegov je udarac obranio švicarski vratar Kobel, a preostalo vrijeme u ovom ogledu gledatelji su vidjeli isključivo napade Švicaraca. Nizali su igrači Švicarske promašaje, ali istaknuo se i katarski vratar Abunada koji je imao nekoliko sjajnih reakcija.

I kada se očekivao kraj te tri boda za Švicarsku, Katar je zabio gol u 94. minuti i time osvojio prvi bod u svojoj povijesti na svjetskim prvenstvima.

U drugom kolu Švicarska će igrati protiv Bosne i Hercegovine, a taj je ogled na rasporedu 18. lipnja u Los Angelesu. Dan kasnije susret drugog kola skupine B igraju Kanada i Katar u Vancouveru.