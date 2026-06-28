Karačić za SK: Svi smo bili u strahu zbog prvih 11, a Hrvatska takvog igrača nije imala

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U emisiji Jutro SK kod naše Dore Jagodić gostovao je iskusni hrvatski trener Branko Karačić i prokomentirao pobjedu Hrvatske protiv Gane (2:1), koja Vatrenima donosi okršaj s Portugalom u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Vatreni su poveli u 31. minuti sjajnim pogotkom Petra Sučića, Derrick Luckassen u 73. minuti vratio je Ganu u igru i donio izjednačenje, a veliko slavlje i konačni prolazak Hrvatskoj osigurao je Nikola Vlašić.

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Dalić je u ovom susretu ponovno odlučio ispremiješati sastav. U odnosu na prošlu utakmicu, iz prve su postave ispali Gvardiol, Pašalić i Musa, dok su u početni sastav ušli P. Sučić, Vlašić i Budimir, s tim da se Perišić spustio na poziciju lijevog beka, a najveće je iznenađenje upravo povratak NikoleVlašića u prvih 11.

“Svi smo na neki način bili u strahu kada smo saznali početni sastav. No, Dalić i stručni stožer zaslužuju zasluge na odabiru igrača i taktičkoj pripremi. Igra je kvalitetno postavljena, držali smo posjed kako bismo igrače Gane izvukli iz niskog bloka, a u pojedinim trenucima pustili smo ih da izađu pa iskoristili prostor”, rekao je Karačić za Sport Klub pa istaknuo akciju kod prvog pogotka Hrvatske:

“Kovačić je izvanredno oduzeo loptu, a Sučić silovitim udarcem zabio – inače nemamo igrača koji se usuđuje šutirati s 20-ak metara.”

Prekidi su se stalno isticali kao bolna točka, ali sada je Vlašić zabio glavom upravo nakon ubačaja iz kuta.

“Bilo je to ugodno iznenađenje. Vlašić je imao i vratnicu u prvom dijelu, a onda kao najniži igrač zabio glavom za veliko zadovoljstvo hrvatskim navijačima.”

Prokomentirao je i dugu provjeru VAR-a kod gola Gane pa istaknuo dobru igru Luke Modrića:

“Nevjerojatno je koliko se on žrtvuje. To je putokaz za ostale igrače i da se nikad ne mogu osloboditi pritiska u žrtvi za momčad. Nevjerojatno je koliku snagu posjeduje, ideju i pozitivu, što reći nego – hvala ti.”

Ivan Perišić također je bio među istaknutim pojedincima dvoboja.

“Zbog načina igre, pametno je postavio Perišića na poziciju lijevog beka, sluteći da nećemo ganjati rezultat te da se onda i neće toliko trošiti. Dao mu je mogućnost da se regenerira tijekom utakmice. Kao i Luka, najbolji je primjer drugim igračima kada je riječ o radu i odnosu prema reprezentativnom dresu”, rekao je Karačić pa se osvrnuo na doprinos Igora Matanovića koji je ušao u 66. minuti umjesto Ante Budimira.

“Znamo da se Budimir istrošio i Dalić je to pravodobno uvidio. Matanović je unio živost i unio nemir u zadnju liniju Gane. Nemojmo zaboraviti i Marija Pašalića koji je ulaskom pridonio pobjedi.”

Hrvatska se sada vraća u Toronto gdje će u 1 sat u noći s četvrtka na petak igrati protiv Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

“Kolumbija bi vjerojatno bila lakši protivnik. Prošli smo skupinu, a znamo da smo majstori nokaut faze, to smo pokazali u Rusiji i u Katru. Čeka nas teška utakmica protiv jakog protivnika, očekujem tvrdu utakmicu, ali i naše daljnje podizanje forme. Očekujem ravnopravnu utakmicu, možda i produžetke, a onda vjerujemo u Livakovića.”