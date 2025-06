Karačić za SK: ‘Kvaliteta Perišića nikad nije bila upitna’

Podijeli :

Noufal Ibrahim via Guliver

U kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo krenuli smo na najbolji mogući način, odnosno sa pobjedom koja je bila logična i očekivana. Dobili smo Gibraltar sa čak 7:0, a ova pobjeda nam jako i puno znači poslije nesretnog ispadanja od Francuske u četvrtfinalu Lige nacija. Sada slijedi Češka s kojom smo se zadnji put sastali na Euru prije četiri godine (tada je završilo 1:1 i nudi se prilika da upišemo prvu pobjedu). Branko Karačić i Ilija Lončarević su u paralelnom razgovoru za Sport Klub komentirali slavlje protiv Gibraltara. Dotaknuli su se naših igrača, Češke koja slijedi i Crne Gore koju vodi Robert Prosinečki.

Kako ste vidjeli sraz sa Gibraltarom, koji je završio uvjerljivo za nas?

Karačić: “Dobili smo ono što smo očekivali. Iako, mala nervoza je bila prisutna jer u prvih 20 minuta Gibraltar se dobro branio i mi smo teško probili njihov blok. Nakon našeg prvog gola sve stvari su došle na svoje mjesto. Mislim da je ovo bila vrlo bitna pobjeda jer u skupini može odlučiti gol-razlika. Igrači zaslužuju pohvale jer su ozbiljno shvatili utakmicu i to je velika stvar za daljnje nastupe.”

Lončarević: “To je bila trening-utakmica u kojoj smo napravili ono što smo trebali. Izbornik je naglasio da nam treba gol-razlika, odnosno da budemo bolji od Češke koja je najveći konkurent. Ima druga priča, a to je da je Gibraltar na razini naše pojačane Druge lige u smislu iskustva što se igranja međunarodnih utakmica tiče i da se mučimo kada nismo na visokoj razini vezano za pristup. Tako smo se mučili veći dio prvog poluvremena s obzirom da nismo mogli stvoriti pravu šansu, a imali smo problem s njima koji su na trenutak držali loptu na način da nismo mogli doći do nje odnosno lopte. To je sve zbog laganog pristupa u utakmicu. To je sve logično i normalno te se igračima nema što prigovoriti. Treba im čestitati jer su iskoristili prostor, koji je dao Gibraltar.”

Ivanović i Kramarić zabili su dva pogotka, ali najviše se istaknuo Perišić koji je upisao tri asistencije uz jedan gol.

Karačić: “Kvaliteta Perišića nikada nije bila upitna i došla je do izražaja nakon teške ozljede te kroz proces treninga i igranja utakmica u ozbiljnoj ligi kao što je Nizozemska. To je sigurno još jedan plus za Hrvatsku. Što se ostalih tiče, rekao bih da su svi odradili na jednoj visokoj razini u smislu da su bili motivirani i profesionalni. Izbornik je htio odmoriti i prilagoditi neke igrače za Češku pa da su koliko-toliko u ritmu. Smatram da smo na dobrom putu i da u ponedjeljak moramo pobijediti Češku, koja nam je najbitnija u ovim kvalifikacijama.”

Lončarević: “To je napravljeno kao na treningu. Znači, suparnik ti omogući prostor i naši igrači su predobri da kvalitetnim te točnim pasom to ne bi osigurali. Kao što Perišić ima svoje centaršuteve i svoja odigravanja. To je bilo dobro i kvalitetno da ne bi iskoristili ono što je Gibraltar dao.”

Idući suparnik je Češka, koja je dobila Crnu Goru na svom terenu i koja dolazi u Osijek sa maksimalnih devet bodova.

Karačić: “Češka je rutinski dobila ove tri utakmice. Sigurno je da je u jednom plusu u odnosu na nas jer mi smo odigrali tek jednu utakmicu i to protiv autsajdera. Na Opus Arenu dolazi rasterećena jer može puno dobiti i zbog toga smatram da nam je ovo važna utakmica jer bi trebali dobiti pa da ne rješavamo sve u zadnjem kolu. Mislim da smo apsolutni favoriti i da smo dobili najlakšu grupu. Ako utakmicu riješimo u svoju korist, jednom nogom smo na svjetskoj smotri.”

Lončarević: “Nadam se da utakmica sa Gibraltarom neće povući nekakve negativne konotacije u smislu automatizma, koji igrači moraju imati da bi mogli igrati protiv Češke. To znači puno brži protok lopte te brzo otkrivanje i skeniranje prostora da bi mogli biti učinkoviti u napadu. Ako budemo imali problem da dolazimo pred zid prije vremena i da ne možemo završiti napad kako treba, onda ćemo biti ranjivi. Smatram da si naša reprezentacija to ne smije dozvoliti zbog kvalitete, koju ima. Igrači imaju spoznaju da moraju biti na najvišoj razini kako bi se dobila takva utakmica.”

Osim Češke i nas, kandidat za plasman na SP je Crna Gora, koja je osvojila šest bodova. Kako vam se čini reprezentacija, koju vodi Prosinečki uz svog asistenta Ciprića?

Karačić: “Crna Gora želi iskorak jer je u zadnje vrijeme dva ili tri koplja ispod nas. Sigurno da će nam nakon Češke to biti opasna utakmica. Robert i Gordan na neki način žele približiti svoje igrače našem načinu treniranja, ali mi smo ipak talentiranija nacija nego Crna Gora. Iako, čekamo ih sa jednim oprezom jer Prosinečki zna vrline i mane pojedinih naših igrača te će to htjeti iskoristiti. Vjerujem da Crna Gora ima šest bodova zbog laganog rasporeda, ali smatram da nas ne može ugroziti u smislu osvajanja prve pozicije i odlaska na Svjetsko prvenstvo.”

Lončarević: “Crna Gora će biti u igri onoliko koliko Robert bude imao mogućnost da sastavi najbolju momčad. Sigurno će imati problem sa širinom igračkog kadra ako neće imati barem dva nezamjenjiva igrača. Ako bude uspio u tome uz puno sreće te da nema previše kartona i ozljeda, bit će opasna jer ima sedam igrača koji su značajni te koji igraju u europskim i jakim klubovima. To nije beznačajno i treba obratiti pažnju. Sa Crnom Gorom imat ćemo problem ako bude kompletna.”