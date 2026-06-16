Kaos u skupini H: Urugvaj i Saudijska Arabija remizirali, sve ekipe imaju po bod

U Miamiju su u noći s ponedjeljka na utorak u prvom kolu skupine H snage odmjerili Urugvaj i Saudijska Arabija. Činilo se da će Saudijska Arabija doći do pobjede jer je vodila do 80. minute, no na kraju je Urugvaj zabio za izjednačenje i konačnih 1:1.
Početak utakmice u Miamiju bio je mlak i nije bilo previše događanja. Urugvaj je kružio oko kaznenog prostora Saudijske Arabije, ali nije uspijevao probiti njihov blok. Tek je hidracijska pauza na sredini poluvremena ubrzala ritam.
U 38. minuti počela je dominacija Saudijaca koji su prvo natjerali Fernanda Musleru na fenomenalnu obranu da bi tri minute kasnije najstariji igrač s nastupom za Urugvaj ipak pokleknuo.
Nakon kornera Muslera nije uspio prvi udarac najbolje iskontrolirati te je Abdulelah Al Amri uspio doći na odbijenu loptu i pogoditi za 1:0 Saudijske Arabije na poluvremenu. Zanimljivo, to je prvi put nakon 1994. godine da je ova azijska država vodila na poluvremenu utakmice Svjetskog prvenstva.
Južnoamerička reprezentacija probudila se u drugom dijelu pa su sve češće bili pred golom Mohammeda Al Owaisa. Već u 47. minuti je Federico Vinas zaprijetio, ali je saudijski golman bio spreman. U 51. minuti isti igrač je bio u prilici. Ovaj put nije pogodio okvir gola pa Al Owais nije trebao reagirati.
U 60. minuti Urugvaj je ponovno bio blizu izjednačenja jer je tada Manuel Ugarte s poludistance zapucao prema golu, no njega je zaustavila vratnica saudijskog gola.
Sve do 80. minute lomili su Urugvajci Saudijce, a onda je Maximiliano Araujo, lijevi bek Sportinga, nakon odbijanca i loše reakcije vratara pogodio za 1:1 i ludnicu u posljednjim minutama susreta.
Sljedeću priliku Urugvaja vidjeli smo u 91. minuti kada je Nicolasu de la Cruzu udarac obranio Al Owais. U 93. minuti je 34-godišnji Saudijac upisao još jednu sjajnu obranu, ovaj put zvijezdi Real Madrida Federicu Valverdeu.
Imao je Al Owais u opsadi gola još jednu obranu i tako je na kraju osigurao bod svojoj ekipi u prvom kolu.
U prvoj utakmici skupine H Španjolska nije uspjela pobijediti Zelenortsku Republiku te je remizirala 0:0. Tako sve ekipe imaju po bod nakon prvog kola.
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