Kaos u Senegalu: Izbornik ne prima plaću, igrači na rubu pobune

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Senegalska nogometna reprezentacija suočava se s ozbiljnim unutarnjim problemima na Svjetskom prvenstvu koji bi mogli u potpunosti ugroziti njihov nastavak natjecanja u Sjevernoj Americi.

Prema izvještajima koje prenosi portal Sports News Africa, unutar momčadi Senegala vlada veliko nezadovoljstvo zbog neisplaćenih bonusa koji su igračima obećani nakon osiguranog plasmana na turnir.

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Ono što situaciju čini još neobičnijom jest činjenica da je tamošnji nogometni savez već prije nekoliko mjeseci primio značajna novčana sredstva od nagradnog fonda s Afričkog kupa nacija, no taj novac još uvijek nije proslijeđen igračima, dok čelnici saveza pokušavaju utišati javne kritike.

Osim financijskih nesuglasica s igračima, u iznimno teškoj poziciji nalazi se i izbornik Pape Thiaw koji vodi reprezentaciju na svjetskoj smotri iako već pet mjeseci nije primio plaću i službeno nema važeći ugovor.

Vodstvo saveza navodno odgađa pregovore o novom ugovoru kako bi donijelo odluku tek nakon što vide konačni rezultatski domet momčadi na turniru u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Vladajuće tijelo senegalskog nogometa moralo je čak i službeno demantirati napise da je Thiaw zbog neisplaćenih primanja prvotno odbio uopće otputovati s momčadi na američko tlo.

Uz probleme s ugovorima i financijama, senegalski reprezentativci otvoreno su izrazili nezadovoljstvo i uvjetima u hotelu koji su im čelnici saveza odabrali kao bazni kamp u Sjedinjenim Američkim Državama, ističući kako smještaj i prehrana ne zadovoljavaju standarde potrebne za uspješan nastup na velikom natjecanju.

Senegal je u prvom kolu skupine poražen od Francuske rezultatom 3:1 iako je pružio dobar otpor favoriziranom suparniku, a prolaz u osminu finala morat će tražiti u preostala dva susreta.

Unatoč teškim okolnostima i činjenici da je navijačima iz domovine dolazak u Ameriku preskup, izbornik Thiaw vjeruje u podršku brojne i domoljubne senegalske dijaspore koja već godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama.