Kaos u Miamiju uoči utakmice Engleske i Norveške: Tropsko nevrijeme i dalje prijeti početku

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Peter Dovgan via Guliver

Utakmica četvrtfinala Svjetskog prvenstva između Engleske i Norveške nalazi se pod ozbiljnim znakom pitanja zbog ekstremnih vremenskih nepogoda koje su pogodile Miami.

I dok su meteorološke službe prvotno izdale upozorenje na opasne vrućine na jugu Floride, gdje bi stvarni osjet temperature u vrijeme odigravanja susreta mogao iznositi čak 44 °C, situaciju je dodatno pogoršalo žestoko tropsko nevrijeme praćeno snažnom grmljavinom i obilnom kišom. Uz sve to, nad Floridu je stigao i gusti oblak saharske prašine preko Atlantskog oceana, stvorivši nesvakidašnje i vrlo teške uvjete za igru.

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Tropska oluja koja je protutnjala Miamijem rušila je stabla na gradskim ulicama te uzrokovala nestanak električne energije u lokalnim hotelima. Upravo bi sijevanje i grmljavina mogli natjerati organizatore na odgodu ili pomicanje satnice.

Prema strogim sigurnosnim pravilima krovne nogometne organizacije FIFA-e, igra se mora odmah prekinuti na minimalno 30 minuta ako grom udari u radijusu unutar 13 kilometara od stadiona. Engleska je na ovom prvenstvu već iskusila ovakav scenarij kada je njihov dvoboj protiv Meksika zbog identičnog problema bio pomaknut za punih sat vremena.

Engleski izbornik Thomas Tuchel, osim s vremenskim nepogodama na Hard Rock stadionu, bori se i s ozbiljnim problemima unutar momčadi. Nastup ključnog braniča Marca Guéhija neizvjestan je zbog ozljede lože, dok je veznjak Declan Rice pokupio neugodnu virozu, pa liječnička služba Tri lava uoči ove važne utakmice ulaže maksimalne napore kako bi ga osposobila za teren. Na raspolaganju neće imati niti Jarella Quansaha koji odrađuje prvu od dvije utakmice suspenzije zbog crvenog kartona.