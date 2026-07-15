Kane slomljen nakon poraza: ‘Shrvani smo, opet smo bili blizu…’

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Nogometaši Engleske na nevjerojatan su način ostali bez finala Svjetskog prvenstva. Iako su protiv Argentine vodili pogotkom Anthonyja Gordona iz 55. minute, Gaučosi su kasnim golovima Enza Fernandeza u 86. i Lautara Martineza u sudačkoj nadoknadi kreirali čudesan preokret i ostavili Gordi Albion u suzama.

Nakon šokantnog završetka utakmice, kapetan Engleske Harry Kane nije skrivao golemo razočaranje.

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“Shrvan sam zbog igrača, shrvan zbog svih – momčadi, stručnog stožera, navijača. Odigrali smo dobru utakmicu, većim dijelom smo bili dobri. Kad smo poveli 1:0, činilo se da pokušavamo samo sačuvati vodstvo, a to na ovoj razini nije dovoljno. Osjećam se užasno jer smo naporno radili da bismo došli ovdje; dečki su dali sve od sebe – trčali su, prolili krv, znoj i suze”, izjavio je utučeni kapetan odmah nakon susreta.

Englezi su neshvatljivo pali u završnici, prepustivši posjed i inicijativu suparniku, što je Kane detaljnije prokomentirao kroz taktičke probleme koji su se pojavili na terenu.

“Teško smo vršili pritisak na loptu. Posebno u prvom poluvremenu i na početku drugog dobro smo ih pritiskali visoko na terenu, što nam je omogućavalo osvajanje lopti i bolju kontrolu igre. Nakon pogotka, bilo zbog toga što su oni poslali više igrača u napad ili zato što mi nismo mogli parirati ‘čovjek na čovjeka’, uslijedili su valovi napada. Dečki su blokirali udarce, ali na kraju to jednostavno nije bilo dovoljno. Ne znam je li ova utakmica bila previše. Dečki su uvijek spremni za svaki trenutak utakmice. Kad smo poveli, poruka je bila da nastavimo napadati i zabijemo još jedan gol. Kad su oni zabili svoja dva gola, pokušali smo nešto napraviti, ali nismo se uspjeli vratiti u igru.”

Za kraj, engleski napadač ponudio je kratku, ali bolno realnu dijagnozu ove generacije koja ponovno zapinje na pretposljednjoj stepenici do trofeja.

“Imali smo dobrih trenutaka u ovom prvenstvu, dobrih utakmica. Opet smo došli do polufinala, blizu smo, kucamo na vrata, ali još ne možemo doći do kraja. Nedostaje nam taj posljednji dio slagalice.”