Kanadski izbornik šokirao: Niko Sigur kreće od prve minute u osmini finala SP-a

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Od 19 sati u Houstonu se igra osmina finala Svjetskog prvenstva između Kanade i Maroka. Sat i pol prije utakmice oba izbornika objavila su sastave za susret, a posebno je iznenadio Jesse Marsch, izbornik Kanade.

Naime, američki trener je u prvi sastav uvrstio igrača Hajduka Niku Sigura. Mladi veznjak koji može igrati i na desnom beku, igrao je tek utakmice protiv Katara (6:0) i Južnoafričke Republike (1:0), ali je sada dobio priliku pokazati svoj talent od prve minute.

Igrat će na prirodnoj poziciji veznjaka dok će na desnom beku i dalje ordinirati Alistair Johnston, igrač Celtica.

Postava Kanade: Crepeau – Johnston, Fougerolles, Bombito, Laryea – Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed – David, Oluwaseyi

Postava Maroka: Bono – Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Diaz, Ounahi, Khannouss – Saibari