Kanađanin doživio užasnu ozljedu na SP-u, a sad ga čeka duža pauza: ‘Četiri do pet mjeseci ga neće biti’

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AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Kanada je vodila 3:0 i činilo se da će utakmicu s Katarom mirno privesti kraju, a onda je nakon vrlo grubog starta otvoreni prijelom noge doživio Ismael Kone.

Cyle Larin i Jonathan David (dva gola) bili su zaslužni za uvjerljivo vodstvo Kanade na poluvremenu, a po izlasku iz svlačionice sve je nastavljeno u sličnom ritmu. Gosti s igračem manje nisu napadali, a atmosfera na tribinama bila je slavljenička. Sve dok nije stigla 51. minuta.

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Kone je primio loptu na više od 40 metara od gola, bio je okrenut leđima i tražio rješenje kako proslijediti dodavanje, kada ga je Assim Madibo pokosio bez ikakva razloga. Možda je nervozni vezni igrač Katara i želio doći do lopte, ali nije bio ni blizu.

Pao je nogometaš Sassuola na travu i odmah se uhvatio za glavu, a kada je pogledao svoju lijevu nogu – sve mu je bilo jasno. Brzo je utrčala cijela klupa domaćina i okružila svog suigrača, a medicinski tim nedugo ga je zatim iznio s terena na nosilima.

Čak i u trenucima nesnosne boli, smogao je snage mladić rođen u Obali Bjelokosti mahnuti i pozdraviti publiku koja ga je sa stadiona ispratila ovacijama. Dodatnu mrlju na situaciju bacila je reakcija suparnika, koju je nakon utakmice spomenuo izbornik sjevernoameričke reprezentacije Jesse Marsch.

“Igrač se ispričao Ismaelu, došao je u svlačionicu reći koliko mu je žao. Tako da, mislim da ga nije htio tako ozlijediti. Ne krivim ga zbog toga, ali ne razumijem reakciju njihove klupe. Htjeli su započeti tučnjavu, tvrdili su da to nije bio crveni karton. Ne znam kako, dogodio se čisti prekršaj koji je čovjeku slomio nogu. Čudno ponašanje“, rekao je stručnjak iz Wisconsina.

Čeka ga sada duga stanka.

“Kanadski veznjak Ismael Koné zadobio je prijelom fibule, a prema informacijama ima i prijelom tibije. Trenutačno se nalazi u bolnici uz majku Suzanne, koja mu pruža podršku uoči operacije.

Kone bi mogao izbivati s terena četiri do pet mjeseci, što znači da je za njega Svjetsko prvenstvo završeno. Madibo je nakon incidenta otišao u svlačionicu kako bi mu se osobno ispričao”, napisao je Fabrizio Romano.