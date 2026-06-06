Kanađani ostali bez pobjede uoči otvaranja SP-a protiv BiH

Kanada je u petak u Montrealu remizirala 1-1 s Irskom u svojoj posljednjoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo čiji su domaćini zajedno sa SAD-om i Meksikom.

Kanađani su u prvoj pripremnoj utakmici pobijedili Uzbekistan s 2-0 u nedjelju.

U susretu protiv Irske, Kanađani su poveli nakon autogola braniča Jakea O’Briena u 23. minuti. Irska je izjednačila iz jedanaesterca Troya Parrotta, koji je isprva obranio kanadski vratar Maxime Crépeau, ali ga je potom u mrežu poslao Chiedozie Ogbene (61. minuta).

Kanada je na Svjetskom prvenstvu u skupini B s Bosnom i Hercegovinom, Katarom i Švicarskom, a prvu utakmicu igra protiv BiH 12. lipnja u Torontu.