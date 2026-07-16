Kakav gaf Chelseaja: Objavili sliku slavlja Enza pa je ekspresno obrisali

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AP Photo/Rebecca Blackwell)

Chelsea se našao na udaru vlastitih navijača nakon što je na društvenim mrežama proslavio pogodak Enza Fernandeza protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva. Reakcija pristalica londonskog kluba bila je toliko burna da je objava ubrzo uklonjena.

Engleska je u Atlanti povela pogotkom Anthonyja Gordona i dugo bila na korak do plasmana u finale. Ipak, Argentina je u samoj završnici uspjela preokrenuti rezultat.

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Enzo Fernandez je pet minuta prije kraja snažnim udarcem svladao Jordana Pickforda za 1:1, da bi u sudačkoj nadoknadi Lautaro Martinez, nakon ubačaja Lionela Messija, postavio konačnih 2:1 i odveo Gaučose u finale.

Odmah nakon Fernandezovog pogotka, službeni profil Chelseaja objavio je fotografiju argentinskog veznjaka uz njegovo ime i emotikon eksplozije, slaveći uspjeh svog nogometaša. Međutim, taj je potez naišao na žestoku osudu navijača, koji su smatrali da je potpuno neprimjereno slaviti gol postignut protiv reprezentacije Engleske.

“Mi smo engleski nogometni klub. Jadno od mog kluba”, napisao je jedan navijač.

Drugi je dodao: “Zašto ovo objavljujete kao engleski klub kada je zabio gol protiv Engleske?”

Ubrzo su uslijedili brojni slični komentari, a mnogi su ocijenili da je klub potpuno izgubio osjećaj za trenutak. pod pritiskom javnosti, Chelsea je vrlo brzo obrisao spornu objavu.

Inače, polemike oko Fernandeza ne prestaju ni izvan terena. Argentinski reprezentativac ranije je izjavio kako bi jednog dana volio živjeti u Španjolskoj, što je podgrijalo nagađanja o interesu Real Madrida. Prema pisanju engleskih medija, zbog pojedinih javnih istupa bio je i interno kažnjen od strane kluba, ali novi menadžer Xabi Alonso jasno je poručio da želi da Fernandez ostane važan dio momčadi i u idućoj sezoni.