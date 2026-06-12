Južnokorejski izbornik nakon pobjede: ‘Poslao sam dvije poruke’

Izbornik Južne Koreje Hong Myung-bo rekao je da je njegova momčad doslovno slijedila upute prije utakmice nakon što su ostvarili preokret pobjedom od 2-1 nad Češkom u otvaranju skupine A Svjetskog prvenstva.

Nakon što su Česi poveli golom Ladislava Krejčija u drugom poluvremenu, Koreanci su se oporavili golovima Hwang In-beoma i Oh Hyeon-gyua te osigurali tri važna boda u Guadalajari.

“Prije utakmice poslao sam dvije poruke: ne odustati do kraja i ujediniti se kao jedno”, rekao je Hong Myung-bo na konferenciji za novinare. “Bilo na terenu ili ne, moramo igrati kao jedna momčad.”

“Znao sam da smo sposobni za pobjedu pa sam kod rezultata 1-1 rekao igračima da nastave igrati onako kako su igrali do tada”, dodao je.

Unatoč lošoj igri kapetana Son Heung-mina, koji je promašio pet prilika samo u prvom poluvremenu, trener je brzo stao u obranu svog iskusnog napadača.

“Son je naš najbolji igrač i vrlo stabilan kapetan. Vjerujemo da je dao sve od sebe”, rekao je koreanski izbornik, iako je dodao da se momčad mora “osvježiti” u realizaciji svojih prilika.

Južna Koreja ima tri boda kao i Meksiko, a susret ove dvije reprezentacije je na rasporedu 18. lipnja.

“Obje momčadi su osvojile tri boda… sljedeća utakmica bit će vrlo važna”, rekao je Hong.