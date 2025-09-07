Josip Stanišić dobio dijete i odmah se priključuje Dalićevoj momčadi

Podijeli :

Guliver Images

Josip Stanišić (25) odlikuje se time što svoju obiteljsku intimu drži daleko od medija, pa javnost ne zna tko mu je partnerica, iako se povremeno pojavi pokoja informacija o njegovom privatnom životu. Tako je, primjerice, NK Oriolik iz Oriovca, odakle Stanišić potječe, u siječnju 2024. otkrio da je nogometaš postao otac sina, a nedavno je stigla još jedna lijepa vijest. Naime, Josip je dobio i drugo dijete, ovog puta kćer, piše Večernji list.

Nakon toga, Stanišić će se odmah priključiti hrvatskoj reprezentaciji koja se priprema za utakmicu protiv Crne Gore u Zagrebu (ponedjeljak, 20:45). Postoji mogućnost da uđe u prvi sastav, i to na lijevom boku, umjesto Borne Sose koji je bio pod kritikama zbog skromnog nastupa u minimalnoj pobjedi protiv Farskih Otoka.

Izbornik Zlatko Dalić objavio je na presici u ponedjeljak kako je Stanišić dobio nekoliko dana slobodno zbog očekivanog rođenja djeteta, naglasivši da, za razliku od svadbe sestre Luke Sučića, takav događaj nije nešto što se može planirati. Isto je vrijedilo i za Matea Kovačića prošle jeseni, kada je bio oslobođen reprezentativnih obveza.

Dalić će u 17:15 detaljnije predstaviti svoje planove za sastav i utakmicu na konferenciji za medije, na kojoj će biti prisutan i kapetan Luka Modrić, vjerojatno prije posljednjeg nastupa u konkurenciji za Hrvatsku na Maksimiru. Zadnji trening Hrvatske zakazan je za 18 sati na stadionu Dinama, dok će crnogorski izbornik Robert Prosinečki svoja razmišljanja izložiti u 18:45.