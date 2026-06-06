Jeste li znali? Četvorica Hrvata dobila crveni karton na SP-ima, a tek dvojica igrača dvaput ‘pocrvenila’

Od uvođenja žutih i crvenih kartona na Svjetskom prvenstvu 1970. godine, samo su dvojica igrača dva puta "pocrvenila" - Kamerunac Rigoberd Song i Francuz Zinedine Zidane.

Kamerunski branič je nastupio na četiri svjetska prvenstva, ali njegov prvi nastup na Svjetskom prvenstvu 1994. završio je rano kada je tada 17-godišnjak dobio izravni crveni karton nakon starta nad Brazilcem Bebetom u susretu 2. kola.

Kamerun je bio posljednji u skupini s jednim bodom (Švedska) i dva poraza (Brazil, Rusija).

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Četiri godine kasnije, Song je isključen u susretu protiv Čilea nakon što je zaradio dva žuta kartona, prvog u 8. minuti, a drugo u 51. Kamerun je ponovo bio zadnji u skupini s dva remija (Austrija, Čile) i porazom (Italija).

Pet dana ranije na istom turniru, Zinedine Zidane dobio je izravni crveni karton zbog udaranja Saudijca Fuada Amina. Bio je to dvoboj drugo kola skupine, a “Tricolori” su na koncu osvojili svjetsku krunu.

No, najpoznatije isključenje u povijesti World Cupa dogodilo se osam godina kasnije u finalu Svjetskog prvenstva 2006. godine, kada je Zidane isključen u 110. minuti zbog udarca glavom u Marca Materazzija. Italija je na kraju pobijedila nakon jedanaesteraca.

Taj trenutak je postao toliko ikoničan da je 2012. godine napravljen pet metara visok kip koji prikazuje Zidanea kako glavom udara Materazzija.

Pet metara visok brončani kip, rad alžirskog konceptualnog umjetnika Adela Abdessemeda, bio je postavljen ispred Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Parizu. Kip je potom postavljen u Dohi na šetnici Corniche, a nakon kritika je premješten u Arapski muzej moderne umjetnosti u Dohi.

Od hrvatskih igrača na svjetskim prvenstvima jedini su crvene kartone zaradili Boris Živković, Josip Šimunić, Dario Šimić i Ante Rebić.

Živković je “pocrvenio” u porazu od Meksika 0:1 na SP-u 2002. Živković je skrivio jedanaesterac i pritom “pocrvenio”, a Blanco je zabio za pobjedu protiv Hrvatske.

Šimunić i Šimić su zaradili crvene kartone u susretu protiv Australije na SP-u 2006. godine, Šimić u 85. minuti, a Šimunić u posljednjim sekundama utakmice. Šimić zbog dva, a Šimunić zbog tri žuta kartona. Naime, utakmica u Stuttgartu bi će upamćena i po jednoj bizarnoj situaciji, naime engleski sudac Graham Poll isključio je Šimunića tek nakon trećeg žutog kartona.

Ante Rebić je isključen protiv Meksika na SP-u 2014. Meksiko je slavio sa 3-1, a Rebić je “pocrvenio” u 89. minuti, svega 23 minute nakon što je ušao u igru.