Jedna od najvećih senzacija u povijesti SP-a: Španjolska kiksala protiv afričkog debitanta

Podijeli :

Thor Wegner/DeFodi Images. /(Photo by DeFodi Images) via Guliver Image

Španjolska, aktualni europski prvak, je u ponedjeljak otvorila svoj put na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Njihov suparnik bila je Zelenortska Republika koja je ujedno i debitant na Mundijalu. Očekivala se uvjerljiva pobjeda Španjolaca, ali afrička reprezentacija sačuvala je čistu mrežu i remizirala 0:0.

Očekivano je Španjolska bila dominantna u prvom poluvremenu, ali svoje prve prilike stvorili su tek nakon hidracijske pauze koja je posebno uvedena na ovom Svjetskom prvenstvu. Prvu veliku priliku imao je Ferran Torres koji je iz neposredne blizine zatresao gredu da bi u nastavku te akcije Mikel Oyarzabal zaprijetio glavom.

Ovo se na Svjetskom prvenstvu nikada nije dogodilo: Pogledajte negativan rekord Španjolca Hvalevrijedan potez Španjolaca: Bonuse će dobiti samo ako izbore ovu fazu SP-a

Udarac napadača Real Sociedada sjajno je obranio Vozinha, vratar Zelenortskih otoka. Iskusni 40-godišnji vratar je i koncem poluvremena upisao lijepu obranu. Ovaj put je u prilici bio Torres čiji je prizemni udarac ukrotio Vozinha.

Reagirao je vratar malene afričke zemlje i u trećoj minuti nadoknade nakon udarca Aymerica Laportea. Pucao je stoper Španjolske glavom, ali Vozinha još je jednom uspio upisati obranu. Bila je to i posljednja prilika u prvom poluvremenu te su Zelenortski otoci nakon prvih 45 minuta držali “nulu” protiv aktualnih europskih prvaka.

I u drugom poluvremenu se Furija mučila s probijanjem niskog bloka Zelenorćana. Tu i tamo su znali uputiti dalekometni udarac koji ne bi završio unutar okvira gola, a nekoliko puta su uputili ubačaje koji su samo završavali u rukama Vozinhe.

Tako je Luis de la Fuente na hidracijskoj pauzi u drugom poluvremenu u igru odlučio uvesti Laminea Yamala i Mikela Merina, dvojac koji nije došao potpuno spreman na Svjetsko prvenstvo. Potonji je u svojim prvim akcijama uspio natjerati Vozinhu na novu obranu dok je Yamal plijenio pozornost nekolicine igrača na sebe svaki put kada bi imao loptu.

Opsada zelenortskog gola trajala je do samog kraja, ali afrička reprezentacija izdržala je do kraja i remizirala 0:0.

Tako je Zelenortska Republika napravila jednu od najvećih senzacija u povijesti svjetskih prvenstava. U to se računa pobjeda SAD-a nad Engleskom 1950. godine, Kameruna protiv Argentine 1990., Senegala protiv Francuske 2002., Saudijske Arabije protiv Argentine 2022. godine, ali i brojna iznenađenja kroz povijest Mundijala.