Jedan od junaka hrvatske pobjede: ‘Trebali smo imati sreće, protiv Engleza je to nedostajalo’

Hrvatska je u drugom kolu golom Ante Budimira slavila protiv Paname s 1:0 te su tako Vatreni osigurali minimalno treće mjesto. Nakon te pobjede izjavu su dali Josip Stanišić i Marco Pašalić.
“Točno kako sam najavio. Bila je teška utakmica, teško prvo poluvrijeme. Panama je igrala čvrst nogomet. Da smo iskoristili moju šansu bilo bi 2:0.”
Pletikosa je na poluvremenu otkrio da ste raspoloženi.
“Cijelu utakmicu sam imao prilike gdje sam davao sve od sebe da se odvojim od protivnika. Teško je bilo protiv njega igrati. U drugom poluvremenu sam imao priliku koju nisam iskoristio, ali pobjeda je najbitnije. Idemo u dobrom raspoloženju u Washington”, rekao je Marco Pašalić.
Nakon Pašalića izjavu za HRT dao je i Josip Stanišić.
“Bilo je jako teško. To se vidjelo u prvom poluvremenu. Teško je bilo probiti formaciju 5-4-1. Igrali su na kontre i bili su brži. Nismo se mogli otvoriti, morali smo biti strpljivi, imati i malo sreće koje nismo imali protiv Engleske. Nije bitno kako smo pobijedili, bitno je da smo pobijedili.”
Kako ste vidjeli gol u kojem ste asistirali?
“Odigrao sam loptu i nadao sam da će pronaći i on me našao s petom. Znao sam da će Budimir ići u sredinu i onda na drugu. Probao sam poslati čvrstu loptu iza linije jer bi im bilo teško izbaciti loptu. Golgeter je bio tamo gdje treba. Sretan sam zbog pobjede, a ne zbog asistencije.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!