Jedan od junaka hrvatske pobjede: ‘Trebali smo imati sreće, protiv Engleza je to nedostajalo’

Hrvatska je u drugom kolu golom Ante Budimira slavila protiv Paname s 1:0 te su tako Vatreni osigurali minimalno treće mjesto. Nakon te pobjede izjavu su dali Josip Stanišić i Marco Pašalić.

“Točno kako sam najavio. Bila je teška utakmica, teško prvo poluvrijeme. Panama je igrala čvrst nogomet. Da smo iskoristili moju šansu bilo bi 2:0.”

Pletikosa je na poluvremenu otkrio da ste raspoloženi.

“Cijelu utakmicu sam imao prilike gdje sam davao sve od sebe da se odvojim od protivnika. Teško je bilo protiv njega igrati. U drugom poluvremenu sam imao priliku koju nisam iskoristio, ali pobjeda je najbitnije. Idemo u dobrom raspoloženju u Washington”, rekao je Marco Pašalić.

Nakon Pašalića izjavu za HRT dao je i Josip Stanišić.