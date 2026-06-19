Je li Švicarskoj ‘poklonjen’ penal protiv BiH? Marić: Nadam se da ovo neće postati standard

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AP Photo/Gregory Bull via Guliver

Poraz Bosne i Hercegovine od Švicarske rezultatom 4:1 u drugom kolu Svjetskog prvenstva obilježile su i dvije situacije o kojima se mnogo govori nakon utakmice – izravni crveni karton Tariku Muharemoviću i kazneni udarac koji je dosuđen Švicarcima u samoj završnici susreta.

Bivši šef hrvatskih sudaca Bruno Marić smatra da oko prve odluke nije bilo nikakve dileme.

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“Nema se tu što puno komentirati. Po njegovoj reakciji i govoru tijela bilo je jasno da je i sam znao kakva odluka slijedi. Sudac nije imao drugu mogućnost jer se radilo o sprječavanju izgledne prigode za postizanje pogotka izvan kaznenog prostora“, rekao je Marić.

Mnogo kritičniji bio je prema odluci portugalskog arbitra Joãa Pinheira da u šestoj minuti sudačke nadoknade dosudi jedanaesterac za Švicarsku, iz kojeg je Granit Xhaka postavio konačnih 4:1.

Marić smatra da kontakt nije bio dovoljan za najstrožu kaznu.

“Postavit ću jedno retoričko pitanje – da je ova odluka izravno odlučivala o pobjedniku, bi li penal bio dosuđen? Po mom mišljenju ne bi. Ne vidim jasan kontakt između obrambenog igrača i napadača koji bi opravdao kazneni udarac“, istaknuo je.

Dodao je kako je drugi kontakt uslijedio tek kada je napadač već bio u padu, zbog čega smatra da nije mogao biti presudan za odluku.

“Ovdje govorimo o penalu u šestoj minuti nadoknade. Za ovakvu odluku morate biti potpuno sigurni. Rekao bih da je potreban ‘tropenal’. VAR je imao prostora reagirati i poništiti odluku. Nadam se da Fifa ne želi da ovakvi jedanaesterci postanu standard na Svjetskom prvenstvu“, zaključio je Marić.

Bosna i Hercegovina je unatoč teškom porazu i dalje u igri za plasman u nokaut-fazu, ali će u posljednjem kolu protiv Katara morati tražiti pobjedu kako bi zadržala realne izglede za prolazak dalje.