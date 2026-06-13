Je li Švicarska je protiv Katara postigla neregularan gol? FIFA se još nije oglasila

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(AP Photo/Eakin Howard) via Guliver Image

Nogometna reprezentacija Švicarske povela je protiv Katara u susretu prvog kola skupine B Svjetskog prvenstva pogotkom Breela Embola u 17. minuti. Ipak, gol je odmah izazvao polemike jer postoji sumnja da je u akciji koja je prethodila dosuđenom kaznenom udarcu bilo zaleđe.

Kazneni udarac dosuđen je nakon što je katarski vratar Mahmoud Abunada srušio Rema Freulera u šesnaestercu. Sam prekršaj nije bio predmet rasprave, no VAR je detaljno pregledavao početak akcije zbog mogućeg zaleđa švicarskog igrača.

Televizijske snimke koje su prikazane tijekom prijenosa upućivale su na to da je Freuler možda bio u nedopuštenoj poziciji, ali službena potvrda nikada nije objavljena. Dodatne sumnje izazvala je činjenica da FIFA nije prikazala grafički prikaz ili snimku iz sustava za poluautomatizirano određivanje zaleđa, koji se koristi na prvenstvu.

Zbog nedostatka službenog objašnjenja gledatelji su ostali bez jasnog odgovora o ispravnosti odluke, što je pokrenulo brojne rasprave i nagađanja na društvenim mrežama. Britanska televizijska kuća ITV zatražila je od FIFA-e dodatne materijale koji bi razjasnili situaciju, no prema njihovim navodima nije ih dobila. Kako ni nakon završetka utakmice nije stiglo službeno pojašnjenje, kontroverza je nastavila izazivati prijepore među navijačima i nogometnim analitičarima.