Je li ovo moguće? Evo koliko koštaju ulaznice za utakmicu Hrvatske i Portugala

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AP Photo/Matt Slocum via Guliver

Cijene ulaznica na platformama za preprodaju naglo su porasle za utakmicu Svjetskog prvenstva između Portugala i Hrvatske u Torontu 3.srpnja, a prosječna cijena najjeftinije ulaznice prešla je 3000 dolara kasno u subotu, pokazali su podaci s web stranice za praćenje cijena Ticketdata.